Varank, kendilerinin de iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirmek ve iki ülkeye aynı anda katkı sağlamak için gayret gösterdiklerini belirtti.

Varank, şöyle devam etti:

"Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak buradaki bakan arkadaşlarımızla, muhataplarımızla yürüttüğümüz çalışmalar var. Bunlardan bir tanesi, Azerbaycan'da kurmayı planladığımız bir teknopark. Biliyorsunuz, Türkiye'de Bilişim Vadisi artık bir marka haline geldi. Türkiye'nin teknoloji yarışında en önemli teknoparklarından bir tanesi. Yakın zamanda Bilişim Vadisi İstanbul'un, Bilişim Vadisi İzmir'in açılışını yapacağız ama bunlarla paralel olarak Bilişim Vadisi Bakü'nün de açılışını yapmak üzere son noktaya gelmiş durumdayız. Bilişim Vadisi İstanbul, Kocaeli, İzmir, Bakü olarak bir global teknoloji koridoru oluşturmak için çalışıyoruz."