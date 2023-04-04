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    • 04.04.2023 23:43
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    Başkan Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan'ın Togg ile yaptığı ilk sürüşün araç içi görüntüleri ortaya çıktı: "Türk Sanat Musikisini nereden dinleyeceğiz?"

    Başkan Erdoğan'ın, eşi Emine Erdoğan'a "Anadolu" renkli Togg'u, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi çevresinde sürdüğü ana ilişkin görüntüler paylaşıldı. Başkan Erdoğan'ın, "Türk Sanat Musikisini nereden dinleyeceğiz?" sorusu üzerine Karakaş, aracın fabrika çıkışı olduğunu, herhangi bir yükleme yapılmadığını söyledi. Eşi Emine Erdoğan'ın sürüş esnasında, "Araba benim ona göre." demesi üzerine Erdoğan'ın, "Kaptan benim şu anda, kaptana uyacaksın. Arabanın senin olması önemli değil, direksiyonda kim var önemli olan o." yanıtı gülüşmelere neden oldu.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Türk Sanat Musikisini nereden dinleyeceğiz?

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, eşi Emine Erdoğan'a ait 34 EE 2071 plakalı, "Anadolu" renkli Togg'u, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi çevresinde sürdüğü ana ilişkin görüntüler paylaşıldı.

    İLK SÜRÜŞÜN ARAÇ İÇİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI | VİDEO İZLE

    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının paylaştığı görüntülerde, Togg CEO'su Gürcan Karakaş, Erdoğan çiftine akıllı cihazın özellikleri ve üretilecek diğer modellere ilişkin bilgi verdi.

    Başkan Erdoğan'ın, "Türk Sanat Musikisini nereden dinleyeceğiz?" sorusu üzerine Karakaş, aracın fabrika çıkışı olduğunu, herhangi bir yükleme yapılmadığını söyledi.

    Eşi Emine Erdoğan'ın sürüş esnasında, "Araba benim ona göre." demesi üzerine Erdoğan'ın, "Kaptan benim şu anda, kaptana uyacaksın. Arabanın senin olması önemli değil, direksiyonda kim var önemli olan o." yanıtı gülüşmelere neden oldu.

        Erdoğan çiftinin aracın sessizliğine dikkati çekmesi üzerine Togg CEO'su Karakaş, "Elektrikli araçların konfor açısından güzel tarafları sessizliği ve hacmidir. Ortada içten yanmalı motor ve şanzıman olmadığı için tünel yok. Dolayısıyla arkası çok rahat. Bundan sonra gelecek aracımız, 2024 sonu 2025 başı, C segmenti sedan. Türkiye hala çok büyük bir sedan pazarı. Oradan pay almak istiyoruz." ifadesini kullandı.

        Başkan Erdoğan'ın, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e teslim edilecek aracı sorması üzerine Gürcan Karakaş, aynı modelde bir aracın Aliyev'e gönderildiğini söyledi.

        Emine Erdoğan, aracın üretilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. Erdoğan çiftine, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da eşlik etti.

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        HangiKredi
        Haberler Güncel Başkan Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan'ın Togg ile yaptığı ilk sürüşün araç içi görüntüleri ortaya çıktı: "Türk Sanat Musikisini nereden dinleyeceğiz?"
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