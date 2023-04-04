Başkan Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan'ın Togg ile yaptığı ilk sürüşün araç içi görüntüleri ortaya çıktı: "Türk Sanat Musikisini nereden dinleyeceğiz?"

Eşi Emine Erdoğan'ın sürüş esnasında, "Araba benim ona göre." demesi üzerine Erdoğan'ın, "Kaptan benim şu anda, kaptana uyacaksın. Arabanın senin olması önemli değil, direksiyonda kim var önemli olan o." yanıtı gülüşmelere neden oldu.