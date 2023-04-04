Başkan Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan'ın Togg ile yaptığı ilk sürüşün araç içi görüntüleri ortaya çıktı: "Türk Sanat Musikisini nereden dinleyeceğiz?"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, eşi Emine Erdoğan'a ait 34 EE 2071 plakalı, "Anadolu" renkli Togg'u, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi çevresinde sürdüğü ana ilişkin görüntüler paylaşıldı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının paylaştığı görüntülerde, Togg CEO'su Gürcan Karakaş, Erdoğan çiftine akıllı cihazın özellikleri ve üretilecek diğer modellere ilişkin bilgi verdi.
Başkan Erdoğan'ın, "Türk Sanat Musikisini nereden dinleyeceğiz?" sorusu üzerine Karakaş, aracın fabrika çıkışı olduğunu, herhangi bir yükleme yapılmadığını söyledi.
Eşi Emine Erdoğan'ın sürüş esnasında, "Araba benim ona göre." demesi üzerine Erdoğan'ın, "Kaptan benim şu anda, kaptana uyacaksın. Arabanın senin olması önemli değil, direksiyonda kim var önemli olan o." yanıtı gülüşmelere neden oldu.