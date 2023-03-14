Kira geliri olanlar dikkat! Kimler beyanname verecek? İstisna tutarı ne kadar? Hangi giderler vergiden düşülecek? Ev sahipleri için örnek hesaplamalar

2022 yılında kira geliri elde eden milyonlarca mülk sahibi için Mart ayı beyan ve vergi dönemi olacak. Konut kira gelirinde 2022 yılı için istisna tutarı 9 bin 500 lira olarak belirlenirken, bu tutarın altında (aylık 791 liradan az) kira geliri elde edenlerin beyanname vermesine gerek yok. Bu tutarın üzerinde kira geliri elde edenler ise beyanname dolduracak.
Burada Gelir İdaresi Başkanlığı'nın hazır beyan sistemini önemli bir kolaylık sağlarken, ev sahipleri gerçek gider ve götürü gider yöntemlerinden birini seçerek vergisini ödeyecek. Eğer ev için masraflarınız varsa, kredi ödüyorsanız ya da kendiniz kirada oturuyorsanız gerçek gider yöntemi size göre. Böylece masraflarınızı vergiden indirebilirsiniz. Bu tür masraflarınız yoksa götürü gider yöntemi ile yüzde 15 indirim yaptırabilirsiniz. İşte detayları...
* Kira gelirlerine istisna nasıl uygulanıyor? Herkes 9 bin 500 liralık istisnadan yararlanabilir mi?
- İstisna tutarının üzerinde mesken kira geliri elde edilmesi halinde verilecek yıllık gelir vergisi beyannamesinde beyan edilen kira gelirinden istisna tutarı düşülür.
- Kira gelirinin yanında ticari, zirai veya mesleki kazancını beyan etmek zorunda olanlar istisna uygulamasından yararlanamaz.
- Ayrıca 2022 yılında elde ettiği ücret, menkul sermaye iradı, gayrimenkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlarının gayri safi tutarları toplamı 250 bin lirayı aşanlar bu istisnadan faydalanamaz.