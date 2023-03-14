Deprem bölgesine özel asgari ücret! İşçiye en az 11 bin 760 TL





KHK ÇÖZÜMÜ

Uzmanlar asgari ücrete ilişkin talebin karşılanması için yasal düzenlemeye ihtiyaç bulunmadığını, OHAL sürecinde Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile yaşama geçirilebileceğini belirtiyor. Bu yıl için uygulanan asgari ücret 8 bin 506 lira olup brüt asgari ücret de 10 bin 8 lira. Brüt ödeme talebinin karşılık bulması halinde çalışana ödenecek tutar 10 bin 8 lira olacak. İşverene maliyet ise 11 bin 760 lira olup, işverenler SGK ve işsizlik sigorta primi paylarının da doğrudan çalışana ödenmesini öneriyor. Bunun kabulü durumunda çalışanın eline geçen tutar da 11 bin 760 lira olacak.