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    Deprem bölgesine özel asgari ücret! İşçiye en az 11 bin 760 TL

    11 ilde asgari ücretle çalışanlara brüt üzerinden ödeme yapılması gündeme geldi. İşçi ve işveren primlerinin eklenmesiyle 11 ilde asgari ücret 11 bin 760 lirayı bulacak.

    Deprem bölgesine özel asgari ücret

    Ekonomi yönetimi, deprem bölgesindeki 11 ilde istihdamı artırmak, çalışanların göçünü önlemek için brüt asgari ücretin net ücret olarak ödenmesi talebini gündeme aldı. Çalışma Bakanlığı'na deprem bölgesine yeni asgari ücret tarifesi uygulanmasına ilişkin yoğun bir talep olduğu belirtilirken, bölgedeki işletmelerden gelen önerinin kabulü durumunda 11 ilde en düşük maaş 11 bin 760 liraya yükselecek.



    PRİM DESTEĞİ
    Depremde zarar gören fabrikaların yeniden inşası, sanayi bölgelerinin ayağa kaldırılması için acil eylem planı yaşama geçirilirken, çalışma hayatında da yeni tedbirler devreye alınıyor. Bölgedeki işletmelere 10 yıllık prim desteği verilecek, Kurumlar Vergisi yüzde 90 indirimli uygulanacak. İstihdamın korunması için brüt asgari ücretin net ücret olarak ödenmesi, mücbir sebep oluşan illerde sosyal güvenlik primlerinin belirli bir süre çalışana ödenmesi de gündemde bulunuyor.



    KHK ÇÖZÜMÜ
    Uzmanlar asgari ücrete ilişkin talebin karşılanması için yasal düzenlemeye ihtiyaç bulunmadığını, OHAL sürecinde Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile yaşama geçirilebileceğini belirtiyor. Bu yıl için uygulanan asgari ücret 8 bin 506 lira olup brüt asgari ücret de 10 bin 8 lira. Brüt ödeme talebinin karşılık bulması halinde çalışana ödenecek tutar 10 bin 8 lira olacak. İşverene maliyet ise 11 bin 760 lira olup, işverenler SGK ve işsizlik sigorta primi paylarının da doğrudan çalışana ödenmesini öneriyor. Bunun kabulü durumunda çalışanın eline geçen tutar da 11 bin 760 lira olacak.



        2.3 MİLYON SİGORTALI VAR
        Uzmanlar, 11 ilde brüt asgari ücret uygulamasına gidilmesini bölgesel olarak nitelendirmemek gerektiğini ifade ederek, şöyle konuştu: "Yoğun göç yaşanan depremzede 11 ilde 3 milyon 250 bin sigortalı çalışan bulunuyor. Bunun yaklaşık 500 binini memurlar, 440 binini esnaf, tarımda kendi hesabına çalışanlar oluşturuyor. Bunların dışında bir veya daha fazla işverene hizmet akdiyle bağlı ücret karşılığı sigortalı çalışan sayısı da 2.3 milyonu geçiyor. Uygulama göçü önler."

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        Haberler Ekonomi Deprem bölgesine özel asgari ücret! İşçiye en az 11 bin 760 TL
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