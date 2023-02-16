Esnafa kredi açılıyor

Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu deprem bölgesindeki işletmelere yönelik ilave Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaletli acil destek paketinin ayrıntıları netleşti. Bölgeye KGF üzerinden Hazine garantili 20 milyar liralık kredi verilecek. Şartları kolaylaştırılmış olacak, başvuru haftaya başlayacak.ve Maliye Bakanlığı yaraların sarılması için 100 milyar lira kaynak ayırdı. Kredi vadesinin ilk yıl ödemesiz olması, kalanların 3'er aylık eşit taksitler halinde ödenmesi gibi seçenekler üzerinde çalışılıyor. Paketten, depremden etkilenen işletmeler yararlanacak.hayatını kaybedenlerin yakınlarına acil ihtiyaçları için verilecek 100 bin liralık nakdi yardım da AFAD üzerinden sağlanacak. Afetzede hak sahipliği başvurusu e-Devlet üzerinden yapılacak.ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, depremlerden etkilenen 10 ildeki çiftçiler için alınan tedbirlere ilişkin bilgi verdi:2022'den itibaren ayni olarak verilmeye başlanan mazot ve gübre destekleri, depremden etkilenen 10 ilimiz için nakit olarak ödenecek. Toplam tutarı 2.8 milyar lira olan mazot ve gübre destekleri, Şubat ayı sonuna kadar çiftçilerimizin hesaplarına yatırılacak.2023 üretim yılı Çiftçi Kayıt Sistemi başvurusunu yapan üreticilerimizin 28 Şubat olan ürün güncelleme son başvuru tarihi 8 Mayıs'a uzatıldı.Kırsal Kalkınma Desteği'ne yönelik 2022-2023 dönemi başvuru süresi, depremden etkilenen 10 ilde 8 Mayıs'a kadar uzatıldı.