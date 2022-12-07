Asgari ücrette zam pazarlığı! Kim ne istiyor? Türk-İş Başkanı Ergün Atalay taban rakamı açıkladı

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği Asgari ücrette düğüm çözülüyor.

TÜRK-İŞ PAZARLIĞIN BAŞLAYACAĞI RAKAMI AÇIKLADI

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay bugün gerçekleştirilecek olan Asgari ücret toplantısı öncesi açıklamalarda bulundu.

Atalay, "Bugün pazarlığa açlık sınırı olan 7,785 TL'den başlayacağız." ifadelerini kullandı.

Atalay şunları söyledi;

"Biz bugüne kadar asgari ücret konuşmamaya gayret sarf ettik. Asgari ücret komisyonu adil bir komisyon değil. Yüksek hakem kurulu adil değil. Bunlar 12 Eylül'den bize kalan sıkıntılı konular. 15 kişiden oluşuyor. Burada 5 kişiyiz. Razı gelmeyeceğimiz rakamın altına imza atmayız. Bugün pazarlığa açlık sınırı olan 7,785 TL'den başlayacağız. Bu bizim teklifimiz değildir. Açlık sınırıdır."

TOPLANTIYA İLİŞKİN DETAYLAR

Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücreti belirleme çalışmalarında süreç bugün saat 14.00'te Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndaki ilk toplantıyla başlayacak.