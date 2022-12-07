Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada; 2023 Yılında Geçerli Olacak Asgari Ücreti Belirleme Çalışmaları Kapsamında başlatılan araştırma sonuçları açıklandı. Açıklamada, ''İşçi ya da işveren olmayan çeşitli mesleklerden vatandaşların oluşturduğu kamuoyunun 2023 yılı asgari ücreti için ortak beklentisi 7 bin 845 lira oldu'' denildi.

ASGARİ ÜCRET BEKLENTİSİ NE?

MEVCUT: 5.500 TL

YENİ TAHMİN: 7.845 TL

ZAM ORANI: 42,6

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği Asgari ücrette düğüm çözülüyor.

TÜRK-İŞ PAZARLIĞIN BAŞLAYACAĞI RAKAMI AÇIKLADI

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay bugün gerçekleştirilecek olan Asgari ücret toplantısı öncesi açıklamalarda bulundu.

Atalay, "Bugün pazarlığa açlık sınırı olan 7,785 TL'den başlayacağız." ifadelerini kullandı.

Atalay şunları söyledi;

"Biz bugüne kadar asgari ücret konuşmamaya gayret sarf ettik. Asgari ücret komisyonu adil bir komisyon değil. Yüksek hakem kurulu adil değil. Bunlar 12 Eylül'den bize kalan sıkıntılı konular. 15 kişiden oluşuyor. Burada 5 kişiyiz. Razı gelmeyeceğimiz rakamın altına imza atmayız. Bugün pazarlığa açlık sınırı olan 7,785 TL'den başlayacağız. Bu bizim teklifimiz değildir. Açlık sınırıdır."

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İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden 5'er üyenin olduğu komisyon, ay sonuna kadar 4 toplantı yaparak yeni ücreti belirleyecek. İşçi tarafını Türk-İş, işveren tarafını ise TİSK temsil edecek.