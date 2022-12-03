Desteğe engel yok! Devlet, engellilerin içinde bulunduğu zor koşulların giderilmesine katkıda bulunmak birçok avantaj sunuyor





✔ Yurt içinden alınan taşıtlarda da Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) avantajı engellilerin hayatını kolaylaştırıyor. Engellilik derecesi yüzde 90 veya daha fazla olan malul veya engelliler tarafından 5 yılda bir defaya mahsus olmak üzere ilk iktisabı ÖTV'den müstesna tutuluyor. Bu istisnadan yararlanmak için taşıtın özel tertibatlı olması, malul veya engellinin taşıtı bizzat kullanması şartı aranmıyor.