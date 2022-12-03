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    Desteğe engel yok! Devlet, engellilerin içinde bulunduğu zor koşulların giderilmesine katkıda bulunmak birçok avantaj sunuyor

    Engellilerin sosyal ve ekonomik hayata katılması için pek çok destek var. Gelir vergisinde engel oranına göre farklı indirim sağlanırken; ev, otomobil ve eğitim araçlarında vergi avantajı sağlanıyor...

    Desteğe engel yok

    Devlet, engellilerin içinde bulunduğu zor koşulların giderilmesine katkıda bulunmak, sosyal ve ekonomik hayata katılımlarını kolaylaştırmak ve rekabet eşitsizliğini gidermek amacıyla gelir, emlak, motorlu taşıtlar, özel tüketim ve gümrük vergisi uygulamalarında avantajlar sunuyor. Gelir İdaresi Başkanlığı'nca (GİB) sağlanan imkanlardan bazıları şöyle:



    ✔ Birinci derece engelliler için aylık 2 bin, ikinci derece engelliler için bin 170, üçüncü derece engelliler için 500 lira engellilik indirimi uygulanıyor. Böylelikle örneğin birinci derecedekilere yıllık 24 bin lira engellilik indirimi sağlanıyor. Engellilik indirimi uygulamasından, engelli ücretli, bakmakla yükümlü olduğu engelli kişi bulunan ücretli, engelli serbest meslek erbabı, bakmakla yükümlü olduğu engelli kişi bulunan serbest meslek erbabı yararlanabiliyor.



    Motorlu kara vasıtaları, motosiklet ve motor silindir hacmi 1600 cc'ye kadar olan 3 yıldan eski olmayan otomobiller için gümrük vergisi muafiyeti tanınıyor.



        Yurt içinden alınan taşıtlarda da Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) avantajı engellilerin hayatını kolaylaştırıyor. Engellilik derecesi yüzde 90 veya daha fazla olan malul veya engelliler tarafından 5 yılda bir defaya mahsus olmak üzere ilk iktisabı ÖTV'den müstesna tutuluyor. Bu istisnadan yararlanmak için taşıtın özel tertibatlı olması, malul veya engellinin taşıtı bizzat kullanması şartı aranmıyor.



        ✔ Engellilik dereceleri yüzde 90 ve daha fazla olan malul ve engellilerin adlarına kayıtlı taşıtlar ile diğer malul ve engellilerin, bu durumlarına uygun hale getirilmiş özel tertibatlı taşıtlar motorlu taşıtlar vergisinden istisna tutuluyor.



        ✔ Malul ve engellilere vergi açısından sağlanan imkanlardan biri de emlak vergisinde uygulanıyor. Türkiye sınırları içinde brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek meskene veya tek meskende hisseye sahip olan engelliler, indirimli bina vergisi avantajından yararlanarak emlak vergisi ödemiyor.



            ✔ Engellilerin eğitimleri, meslekleri, günlük yaşamları için özel olarak üretilmiş her türlü araç-gereç ve özel bilgisayar programlarının teslimi de Katma Değer Vergisi'nden (KDV) istisna olarak değerlendiriliyor.

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            Haberler Ekonomi Desteğe engel yok! Devlet, engellilerin içinde bulunduğu zor koşulların giderilmesine katkıda bulunmak birçok avantaj sunuyor
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