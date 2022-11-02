Genç girişimcilere ve e-ticaret yapmak isteyen kadınlara destek verilecek

Girişimcilere, KOBİ'lere, üretime sağlanan destekler önümüzdeki yıl da devam edecek. 2023 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'na göre kadınların e-ticaret yapması için nakdi destek sağlanacak. Genç girişimcilerin iş fikirlerinin desteklendiği, 450 bin liraya varan hibe içeren BİGG programında 2 çağrıya çıkılacak. Üretime destekler artırılacak. İşte bazı başlıklar...
E-ticaret alanında faaliyet göstermek isteyen kadın girişimcilere yönelik girişimcilik eğitimi çevrimiçi verilmeye devam edilecek. E-ticaret faaliyetlerinin desteklendiği Geleneksel Girişimci Destek Programı sürecek. E-ticaret alanında işletmesini kuran kadın girişimcilere her performans döneminde 5 bin liralık destek sağlanacak.
KOSGEB KOBİ Gelişim Destek Programı'nda (KOBİGEL) 5G gibi odak teknoloji alanlarına yönelik özel çağrılar kurgulanacak.