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    Genç girişimcilere ve e-ticaret yapmak isteyen kadınlara destek verilecek

    Girişimcilere, KOBİ’lere, üretime destekler 2023’te sürecek. Genç girişimcilere 450 bin liraya varan destek içeren BİGG programında 2 çağrıya çıkılacak. e-ticaret yapmak isteyen kadınlara da destek verilecek...

    Çığıl Ön Yener
    Girişimcilere tam destek

    Girişimcilere, KOBİ'lere, üretime sağlanan destekler önümüzdeki yıl da devam edecek. 2023 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'na göre kadınların e-ticaret yapması için nakdi destek sağlanacak. Genç girişimcilerin iş fikirlerinin desteklendiği, 450 bin liraya varan hibe içeren BİGG programında 2 çağrıya çıkılacak. Üretime destekler artırılacak. İşte bazı başlıklar...



    E-ticaret alanında faaliyet göstermek isteyen kadın girişimcilere yönelik girişimcilik eğitimi çevrimiçi verilmeye devam edilecek. E-ticaret faaliyetlerinin desteklendiği Geleneksel Girişimci Destek Programı sürecek. E-ticaret alanında işletmesini kuran kadın girişimcilere her performans döneminde 5 bin liralık destek sağlanacak.



    KOSGEB KOBİ Gelişim Destek Programı'nda (KOBİGEL) 5G gibi odak teknoloji alanlarına yönelik özel çağrılar kurgulanacak.



        Sanayiye yönelik akıllı dijital teknoloji geliştiren KOBİ'lere yönelik proje teklif çağrısı ilan edilecek.



        Süreçlerine akıllı dijital teknolojileri adapte edecek sanayi sektörü KOBİ'lerine yönelik proje teklif çağrısına çıkılacak.



        Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri için KOBİ Destekleme Programı başvuruya sürekli açık olacak.



            Bireysel Genç Girişim Programı (BİGG) kapsamında iki çağrı açılacak ve uygun görülen projelere teknogirişim şirketi kurulmasına yönelik sermaye desteği sağlanacak.



            BİGG Yeşil Büyüme çağrısı başvuruları değerlendirilecek ve sanayinin yeşil dönüşümüne katkı sağlayacak projeler desteklenecek.



            Teknolojik ürünlerin bileşenlerinde kullanılan ileri malzemelere yönelik ihtiyaç öngörüleri belirlenecek, yerli Ar-Ge ve üretimleri için destek sağlanacak.



                EN ÇOK PAY İMALAT SANAYİİNE AYRILACAK
                KOSGEB desteklerinden imalat sanayiine ayrılan pay kademeli olarak yüzde 75'e, öncelikli imalat sanayii sektörlerine ayrılan pay ise yüzde 50'ye çıkarılacak. Destekler yalınlaştırılacak, hibe yerine faizsiz, uzun vadeli, geri ödemeli destek modellerine kademeli geçilecek.



                Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında öncelikli sektörlerde desteklenecek ürünler stratejik öncelik, gelecek potansiyeli, teknolojik gelişime etki seviyesi, cari açığa etkisi, teknik yeterlilik ve yetkinlik, yerli üretim kriterleri çerçevesinde belirlenerek ilan edilecek.

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                Haberler Ekonomi Genç girişimcilere ve e-ticaret yapmak isteyen kadınlara destek verilecek
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