Genç girişimcilere ve e-ticaret yapmak isteyen kadınlara destek verilecek

Girişimcilere, KOBİ'lere, üretime sağlanan destekler önümüzdeki yıl da devam edecek. 2023 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'na göre kadınların e-ticaret yapması için nakdi destek sağlanacak. Genç girişimcilerin iş fikirlerinin desteklendiği, 450 bin liraya varan hibe içeren BİGG programında 2 çağrıya çıkılacak. Üretime destekler artırılacak. İşte bazı başlıklar...