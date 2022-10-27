Çalışanlara müjdeli haber! Kolay sigortanın kapsamı genişletirken, öğrenci sigortaları iyileştirilecek





KONUT KİRALARINI DÜSÜRECEK TEKLİF

Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği (GYODER) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kalyoncu, atıl kapasiteyi kullanmak ve sektördeki konut ihtiyacını çözmek için Erişilebilir Konut Modeli'ni kurguladıklarını belirterek, model sayesinde devletin arsalarının ekonomiye kazandırılacağını ve erişilebilir konut probleminin çözülebileceğini söyledi. Kalyoncu, bu modelde 'kurumsal, güvenilir ve sürdürülebilir kiralık konut' üretileceğini kaydederek, "Öyle kafasına göre zam veya kontrat süresinin bitmesi gibi durumlar olmayacak. Burada tek engelimiz arsa maliyeti. Çözersek sektör bunu yapmaya hazır" diye konuştu.



15 YILDA TESLİM EDİLECEK

Söz konusu modelde konutun satılmayacağını ve kiraya verileceğini belirten Mehmet Kalyoncu, sözlerini şöyle tamamladı: "Bu modelde ele alınacak arsaların maliyeti sıfıra yakın olursa bu yatırımlar 15 yılda geri dönüyor. Bu vadelerde bir fonlama imkanı oluşturulursa, devletin kontrol ettiği bir mekanizmada, kiracının en çok menfaatine hizmet edecek ve erişilebilir kira rakamıyla konutlar üretilebilir. İhaleye girip kazanıyorsunuz, inşa ediyorsunuz, işletiyorsunuz, kiraya veriyorsunuz, gözünüz gibi bakıyorsunuz. Maliyetler size yansıyacağı için nitelikli üretimin olacağı bir model. 15 veya 18 yılın (ihalede şartlar nasıl belirlendiyse) sonunda sağlam ve temiz bir şekilde devlete konutları teslim ediyorsunuz. Devlet arsalarını ekonomiye kazandırmış oluyor, sektördeki atıl kapasiteyi kullanmış oluyoruz, şu anda ihtiyaç olan erişilebilir konut problemini çözmüş oluyoruz ve aslında devletin de bu süreler bittiğinde elinde yönetebileceği bir konut stoku oluşuyor."



İNDİRİMLİ UÇUŞ İMKANI

Milli Eğitim Bakanlığı ve Türk Hava Yolları arasında imzalanan protokolle, öğretmenlere ve yurt dışına gönderilen bursiyerler ile eş ve çocuklarına indirimli uçuş imkanı sağlanacak. 1 Kasım 2022-20 Nisan 2023 arasında geçerli olacak protokol çerçevesinde Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı yurt içindeki resmi okul ve kurumlarda görev yapan öğretmenlere yurt içi uçuşlarında, baz ücret üzerinden yüzde 20 indirim uygulanacak. 1416 Sayılı Kanun kapsamında yurt dışı öğrenimine gönderilen bursiyerler ile bakmakla yükümlü oldukları eş ve çocuklarına yurt dışı uçuşlarında yüzde 25 indirim hakkı tanınacak.



AİLE DİŞ HEKİMLİĞİ 81 İLDE BAŞLIYOR

Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'na göre sağlık alanında gelecek yıl önemli uygulamalar devreye girecek. 600 bin hastaya evde sağlık hizmeti ulaştırılacak. Pilot uygulamasına başlanan aile diş hekimliği modeli 81 ilde yaygınlaştırılacak. Ülke genelinde engelli diş tedavi merkezleri açılacak. Kamu hastanelerinde çalışan tüm psikologlara Wechsler (zeki) Çocuklar için Zekâ Ölçeği eğitimi verilecek. Ulusal nadir hastalıklar eylem planı uygulamaya geçirilecek. Hastalıklara ilişkin tarama ve teşhis gibi süreçlerde aile hekimlerinin sorumlulukları artırılacak. Aile hekimi başına düşen nüfus 2 bin 700'e düşürülecek, sağlıklı hayat merkezi sayısı 261'e çıkarılacak. Hazal ATEŞ



REKABET'TEN FACEBOOK'A CEZA

Rekabet Kurulu, Meta Platforms (Facebook), Meta Platforms Ireland (Facebook Ireland Limited) ve WhatsApp LLC'e 346.7 milyon lira idari para cezası verdi. Kurul, Facebook'un temel hizmetler olarak adlandırılan Facebook, Instagram ve WhatsApp'tan topladığı verileri birleştirip kişisel amaçlı sosyal ağ hizmetleri ile çevrim içi görüntülü reklamcılık pazarlarında faaliyet gösteren rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırmak ve pazara giriş engeli yaratmak suretiyle rekabetin bozulmasına yol açtığına karar verdi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN