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    Memura-emekliye yeni maaş! Ocak zammına ilişkin tüm detaylar...

    Milyonların Ocak zammı için ipucu geldi. Piyasa Katılımcıları Anketi’ndeki enflasyon tahminine göre 6 aylık enflasyon %17.86 hesaplandı. İşte habere ilişkin tüm detaylar...

    Çığıl Ön Yener
    Memura-emekliye yeni maaş

    Memurların, emeklilerin Ocak zammı adım adım yaklaşıyor. SSK ve Bağ- Kur emeklilerine 2022'nin ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon, memurlara ve memur emeklilerine ise yüzde 8 artış ve enflasyon farkı yansıtılacak. Şu ana kadar 3 aylık enflasyon verisi belli oldu.



    Temmuz- Eylül enflasyonu yüzde 7.05 olarak gerçekleşti. 6 aylık enflasyona ilişkin de ipucu geldi. Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'nde cari yıl sonu tüketici enflasyonu beklentisi yüzde 67.78 çıktı. Tahmin gerçekleşirse, 2022'nin ikinci yarısındaki enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 17.86 olacak. Memurlar ve memur emeklilerinin yüzde 8'lik artışı da enflasyon farkıyla yüzde 18.96 ulaşacak.



    MEMURA EN AZ 10.831 TL
    Buna göre; en düşük maaş memurlarda 9 bin 105 liradan 10 bin 831, memur emeklilerinde 6 bin 78 liradan 7 bin 230 liraya çıkacak. Taban aylık; esnaf emeklilerinde 4 bin 197 liradan 4 bin 947 liraya, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 4 bin 687 liradan 5 bin 524 liraya yükselecek.



        Temmuz'da en düşük aylık Bağ-Kur tarım emeklilerinde 3 bin 335, 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda 2 bin 905 liraya çıkmış, bu ödemeler taban aylık düzenlemesiyle 3 bin 500 liraya tamamlanmıştı. Ocak zammı yüzde 17.86 çıkarsa en düşük aylık Bağ-Kur tarım emeklilerinde 3 bin 931 liraya çıkarken, 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda ise 3 bin 424 liraya ulaşacak, 3 bin 500 liraya tamamlanacak.



        GÖZLER EK İYİLEŞTİRMEDE
        Ocak'ta ayrıca hem memurlara hem emeklilere ek iyileştirme de gündemde. Temmuz'da 3 bin 500 liraya çıkarılan taban aylık ödemesinin Ocak'ta bir kez daha yükseltilmesi gündemde. Ayrıca memurların ve emeklilerin zam oranının ek iyileştirmeyle yükseltilmesi de bekleniyor. Memurların ve memur emeklilerinin maaşlarına yansıyacak 3600 ek gösterge de 15 Ocak 2023'ten itibaren devreye girecek.

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        Haberler Ekonomi Memura-emekliye yeni maaş! Ocak zammına ilişkin tüm detaylar...
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