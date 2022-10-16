Memura-emekliye yeni maaş! Ocak zammına ilişkin tüm detaylar...

Memurların, emeklilerin Ocak zammı adım adım yaklaşıyor. SSK ve Bağ- Kur emeklilerine 2022'nin ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon, memurlara ve memur emeklilerine ise yüzde 8 artış ve enflasyon farkı yansıtılacak. Şu ana kadar 3 aylık enflasyon verisi belli oldu.
Temmuz- Eylül enflasyonu yüzde 7.05 olarak gerçekleşti. 6 aylık enflasyona ilişkin de ipucu geldi. Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'nde cari yıl sonu tüketici enflasyonu beklentisi yüzde 67.78 çıktı. Tahmin gerçekleşirse, 2022'nin ikinci yarısındaki enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 17.86 olacak. Memurlar ve memur emeklilerinin yüzde 8'lik artışı da enflasyon farkıyla yüzde 18.96 ulaşacak.
MEMURA EN AZ 10.831 TL
Buna göre; en düşük maaş memurlarda 9 bin 105 liradan 10 bin 831, memur emeklilerinde 6 bin 78 liradan 7 bin 230 liraya çıkacak. Taban aylık; esnaf emeklilerinde 4 bin 197 liradan 4 bin 947 liraya, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 4 bin 687 liradan 5 bin 524 liraya yükselecek.