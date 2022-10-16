Memura-emekliye yeni maaş! Ocak zammına ilişkin tüm detaylar...





GÖZLER EK İYİLEŞTİRMEDE

Ocak'ta ayrıca hem memurlara hem emeklilere ek iyileştirme de gündemde. Temmuz'da 3 bin 500 liraya çıkarılan taban aylık ödemesinin Ocak'ta bir kez daha yükseltilmesi gündemde. Ayrıca memurların ve emeklilerin zam oranının ek iyileştirmeyle yükseltilmesi de bekleniyor. Memurların ve memur emeklilerinin maaşlarına yansıyacak 3600 ek gösterge de 15 Ocak 2023'ten itibaren devreye girecek.

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