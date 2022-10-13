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    Emekliye yüksek promosyon! Sosyal Güvenlik Kurumu taban promosyon tutarlarını güncelliyor

    Emekli promosyonu maaşa göre 3 bin-5 bin liranın altında olamayacak. Kampanyalar da yenilenecek. Düşük ödeme alanlar banka değiştirmeden de promosyonu artırabilecek.

    Çığıl Ön Yener
    Emekliye yüksek promosyon
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    Emeklilerin banka promosyonunda yeni dönem başlıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun taban promosyon tutarlarını güncelleyip, 19 bankayla protokolleri yeniden imzalayacağını duyurması emeklileri heyecanlandırdı.



    1 Kasım'dan itibaren 3 yıllık taahhüt veren emeklilerden aylığı 3 bin 500 liraya kadar olanlara 3 bin, 3 bin 500-7 bin 500 lira arası olanlara 3 bin 500, 7 bin 500-10 bin lira arası olanlara 4 bin 500, 10 bin liradan fazla olanlara ise 5 bin liradan düşük promosyon ödemesi yapılamayacak.



    SGK ile protokol imzalayan bankalar 1 Kasım'dan itibaren 3 yıllık taahhüt veren emeklilere en az bu tutarları ödeyecek. Ancak isteyen bankalar daha fazla ödeme de yapabilecek.



        NELER DEĞİŞECEK?
        Yeni protokollerle birlikte bankaların 1 Kasım'dan itibaren promosyon kampanyaları değişecek. Belirlenen yeni taban tutarların altında ödeme yapan kamu bankalarıyla özel bankaların bundan böyle vereceği promosyonlar yükselecek. Halen kimi bankalar emeklilere 8 bin liraya varan promosyonlar ödüyor. Kimi bankalar da emekli yakınını getirenlere her kişi için 250 lira veriyor.



        Bu kampanyalar yeni maaş aralıklarına göre güncellenecek. Hatta taban promosyon tutarları yükseleceği için rekabet artacağından önümüzdeki dönemde daha yüksek rakamların da çıkması bekleniyor.



        ÖDEME NASIL ARTIRILIR?
        Aylığı yeni bağlanan, taahhüt süresi sona eren emekliler ve hak sahipleri istediği bankaya başvurarak yenilenmiş tutarlar üzerinden promosyon alabilecek. Taahhüdü sürenler de yeni tutarlardan yararlanabilecek. Eğer aynı bankada devam edilecekse yeni promosyon başvurusu yapılacak.



            Bu durumda banka önceki taahhütten kalan sürenin promosyon tutarını düşerek yeni tutarı emekliye ödeyecek. Farklı bankaya geçilecekse de taahhüdün sürdüğü bankaya kalan sürenin tutarını iade etmek yeterli olacak.



            İADE TUTARI NASIL HESAPLANACAK?
            Alınan promosyon tutarı 36'ya bölünecek. Çıkan tutar, taahhüdün bitimine kalan ay sayısıyla çarpılacak. Örneğin; 750 lira promosyon alan ve taahhüdünün bitimine 5 ay kalan bir kişi, kalan her ay için 20,83, toplam 104,15 lira iade edecek.

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            Emekliye yüksek promosyon
            Haberler Ekonomi Emekliye yüksek promosyon! Sosyal Güvenlik Kurumu taban promosyon tutarlarını güncelliyor
                SON DAKİKA