Emekliye yüksek promosyon! Sosyal Güvenlik Kurumu taban promosyon tutarlarını güncelliyor

Emeklilerin banka promosyonunda yeni dönem başlıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun taban promosyon tutarlarını güncelleyip, 19 bankayla protokolleri yeniden imzalayacağını duyurması emeklileri heyecanlandırdı.
1 Kasım'dan itibaren 3 yıllık taahhüt veren emeklilerden aylığı 3 bin 500 liraya kadar olanlara 3 bin, 3 bin 500-7 bin 500 lira arası olanlara 3 bin 500, 7 bin 500-10 bin lira arası olanlara 4 bin 500, 10 bin liradan fazla olanlara ise 5 bin liradan düşük promosyon ödemesi yapılamayacak.
SGK ile protokol imzalayan bankalar 1 Kasım'dan itibaren 3 yıllık taahhüt veren emeklilere en az bu tutarları ödeyecek. Ancak isteyen bankalar daha fazla ödeme de yapabilecek.