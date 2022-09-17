Tarladan rekor çıktı! 8 ayda 21.5 milyar dolar ihracat ile Cumhuriyet tarihinin en yüksek Ocak-Ağustos ihracatı gerçekleşti





5 SEKTÖR GAZA BASTI

Hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri 7.2 milyar, meyve-sebze mamulleri 1.5 milyar, kuru meyve ve mamulleri 935.9 milyon, su ürünleri ve hayvansal mamuller 2.7 milyar, mobilya, kâğıt ve orman ürünleri 5.5 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek Ocak-Ağustos ihracatını yaptı. Bu dönemde ihracatta hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri yüzde 30.3, meyve sebze mamulleri yüzde 22.3, kuru meyve ve mamulleri yüzde 7.7, su ürünleri ve hayvansal mamuller yüzde 29.5, mobilya, kâğıt ve orman ürünleri yüzde 26.4 arttı.