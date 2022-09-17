Tarladan rekor çıktı! 8 ayda 21.5 milyar dolar ihracat ile Cumhuriyet tarihinin en yüksek Ocak-Ağustos ihracatı gerçekleşti

Tarım sektörü, 5 alt sektörde yaşanan ihracat artışlarının etkisiyle, 8 aylık dış satımını 21.5 milyar dolara taşıdı ve Cumhuriyet tarihinin Ocak-Ağustos dönemi ihracat rekorunu kırdı. Türkiye'nin tarım ihracatı, yılın 8 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 artarken, toplam ihracattan yüzde 13 pay aldı. Tarım grubunda 5 alt sektörde de rekora imza atıldı.
5 SEKTÖR GAZA BASTI
Hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri 7.2 milyar, meyve-sebze mamulleri 1.5 milyar, kuru meyve ve mamulleri 935.9 milyon, su ürünleri ve hayvansal mamuller 2.7 milyar, mobilya, kâğıt ve orman ürünleri 5.5 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek Ocak-Ağustos ihracatını yaptı. Bu dönemde ihracatta hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri yüzde 30.3, meyve sebze mamulleri yüzde 22.3, kuru meyve ve mamulleri yüzde 7.7, su ürünleri ve hayvansal mamuller yüzde 29.5, mobilya, kâğıt ve orman ürünleri yüzde 26.4 arttı.
IRAK ÖNE ÇIKTI
Rekor kıran sektörlerde Irak ön plana çıktı. Irak'a hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri 1.5 milyar, su ürünleri ve hayvansal mamuller 509.3 milyon, mobilya, kâğıt ve orman ürünleri 639.5 milyon, ABD'ye meyve-sebze mamulleri 224.3 milyon, Almanya'ya kuru meyve ve mamulleri 120.9 milyon dolar tutarında dış satım gerçekleştirdi. Dış satımda Irak'a hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri yüzde 58.9, su ürünleri ve hayvansal mamuller yüzde 51.8, mobilya kâğıt ve orman ürünleri yüzde 7.6 ihracat artışı kaydetti. Meyve-sebze mamullerinin ABD'ye ihracatı ise yüzde 42.1 arttı.