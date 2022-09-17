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    Tarladan rekor çıktı! 8 ayda 21.5 milyar dolar ihracat ile Cumhuriyet tarihinin en yüksek Ocak-Ağustos ihracatı gerçekleşti

    Tarım grubu, 21 milyar 516 milyon dolarla Cumhuriyet tarihinin en yüksek Ocak-Ağustos ihracatını gerçekleştirdi. 5 alt sektör de rekor kırarken, ihracatçılar ‘Dünyada ürünlerimize yoğun ilgi sürüyor’ dedi.

    Tarladan rekor çıktı

    Tarım sektörü, 5 alt sektörde yaşanan ihracat artışlarının etkisiyle, 8 aylık dış satımını 21.5 milyar dolara taşıdı ve Cumhuriyet tarihinin Ocak-Ağustos dönemi ihracat rekorunu kırdı. Türkiye'nin tarım ihracatı, yılın 8 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 artarken, toplam ihracattan yüzde 13 pay aldı. Tarım grubunda 5 alt sektörde de rekora imza atıldı.



    5 SEKTÖR GAZA BASTI
    Hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri 7.2 milyar, meyve-sebze mamulleri 1.5 milyar, kuru meyve ve mamulleri 935.9 milyon, su ürünleri ve hayvansal mamuller 2.7 milyar, mobilya, kâğıt ve orman ürünleri 5.5 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek Ocak-Ağustos ihracatını yaptı. Bu dönemde ihracatta hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri yüzde 30.3, meyve sebze mamulleri yüzde 22.3, kuru meyve ve mamulleri yüzde 7.7, su ürünleri ve hayvansal mamuller yüzde 29.5, mobilya, kâğıt ve orman ürünleri yüzde 26.4 arttı.



    IRAK ÖNE ÇIKTI
    Rekor kıran sektörlerde Irak ön plana çıktı. Irak'a hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri 1.5 milyar, su ürünleri ve hayvansal mamuller 509.3 milyon, mobilya, kâğıt ve orman ürünleri 639.5 milyon, ABD'ye meyve-sebze mamulleri 224.3 milyon, Almanya'ya kuru meyve ve mamulleri 120.9 milyon dolar tutarında dış satım gerçekleştirdi. Dış satımda Irak'a hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri yüzde 58.9, su ürünleri ve hayvansal mamuller yüzde 51.8, mobilya kâğıt ve orman ürünleri yüzde 7.6 ihracat artışı kaydetti. Meyve-sebze mamullerinin ABD'ye ihracatı ise yüzde 42.1 arttı.



        REKOLTE DE YÜKSEK
        İstanbul Ticaret Borsası Başkanı Ali Kopuz, "Tarımsal hâsıla verileri oldukça güçlü. Üretim potansiyeli ve coğrafi avantajımız da artışta etkili" derken; İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Kazım Taycı "Tüm dünyada ürünlerimize karşı yoğun ilgi devam ediyor. İhracat artışında rekoltenin yüksek olması da etkili" şeklinde konuştu. Bununla birlikte işlenmiş tarım ürünlerinde katma değerli ihracatın yüksek olmasındaki en önemli unsurların lojistik avantaj, esnek üretim kabiliyeti, kaliteli ürün ve uygun fiyat olduğunu söyleyen Taycı, Türkiye'nin gıda ürünlerinde her geçen yıl dünyada kalite ve marka imajını daha da iyiye götürdüğünü kaydetti.

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        Haberler Ekonomi Tarladan rekor çıktı! 8 ayda 21.5 milyar dolar ihracat ile Cumhuriyet tarihinin en yüksek Ocak-Ağustos ihracatı gerçekleşti
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