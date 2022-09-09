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    Bakan Bilgin: ‘Sözleşmeli ve EYT sorununu çözüyoruz’

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, geçici işçiler, taşeron çalışanlar, sözleşmeli personel ve EYT sorunlarını çözeceklerini söyledi. İşte detaylar...

    ‘Sözleşmeli ve EYT sorununu çözüyoruz’
    Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, "Bir türlü bitmeyen geçici işçiler sorunu var. Onu da çözüyoruz. Kadrolu işçi haline getireceğiz. Taşerondan kalan bazı sorunlar var. Yaklaşık 85 bin kişiydi, sayıları biraz değişti. Onların kadro sorunlarını çözeceğiz" dedi.

    Emeklilerle ilgili kapsayıcı düzenlemeler yaptıklarını söyleyen Bilgin, "Kamuda çok sayıda sözleşmeli statüsü var. Onları değiştiriyoruz. Güvence verecek düzenleme yapıyoruz. Türkiye'nin her sosyal meselesi, çözmemiz gereken bir mesele" diye konuştu.



    Asgari ücreti bir önceki yıla göre yüzde 80 artırdıklarına işaret eden Bilgin, şunları kaydetti:

    "Birçok uygulama devam edecek. Önümüzdeki dönem içerisinde de sözleşmeli personel sorununu çözüyoruz. EYT sorunu önümüzde, çözüyoruz. Bütün bu sorunları dosya dosya açıp çözüyoruz. Türkiye'nin emekçileri, çalışanları, işçileri endişe etmesin. Türk devleti sosyal bir devlettir ve bunun sorumluluğunu yerine getirecektir."
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    Haberler Ekonomi Bakan Bilgin: ‘Sözleşmeli ve EYT sorununu çözüyoruz’
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