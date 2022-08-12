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    Anaokulu parası devletten

    Devlet, sosyal yardım alan ailelerin çocuklarına anaokulu desteği sunuyor. Aile ve Milli Eğitim Bakanlıkları arasında, 3 ay önce, sosyal yardımlardan yararlanan hanelerde 3-5 yaşındaki çocukların anaokulu ücretlerinin karşılanmasını içeren protokol imzalandı.

    Fatma Göksu
    Anaokulu parası devletten
    Devlet, sosyal yardım alan ailelerin çocuklarına anaokulu desteği sunuyor. Aile ve Milli Eğitim Bakanlıkları arasında, 3 ay önce, sosyal yardımlardan yararlanan hanelerde 3-5 yaşındaki çocukların anaokulu ücretlerinin karşılanmasını içeren protokol imzalandı.

    Bu kapsamda sosyal yardım kullanıcılarının çocukları okul öncesi eğitimden ücretsiz yararlanacak. 2022- 2023 eğitim-öğretim dönemi ile başlayacak projeyle 1 milyon çocuğa destek verilecek.

    Destekten yararlanmak isteyen ailelerin çocuklarını anaokuluna yazdırmaları yeterli olacak. Çocukların tüm kırtasiye ve okul masrafları devlet tarafından karşılanacak.
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