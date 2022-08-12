Anaokulu parası devletten

Devlet, sosyal yardım alan ailelerin çocuklarına anaokulu desteği sunuyor. Aile ve Milli Eğitim Bakanlıkları arasında, 3 ay önce, sosyal yardımlardan yararlanan hanelerde 3-5 yaşındaki çocukların anaokulu ücretlerinin karşılanmasını içeren protokol imzalandı.
Bu kapsamda sosyal yardım kullanıcılarının çocukları okul öncesi eğitimden ücretsiz yararlanacak. 2022- 2023 eğitim-öğretim dönemi ile başlayacak projeyle 1 milyon çocuğa destek verilecek.
Destekten yararlanmak isteyen ailelerin çocuklarını anaokuluna yazdırmaları yeterli olacak. Çocukların tüm kırtasiye ve okul masrafları devlet tarafından karşılanacak.
Bu kapsamda sosyal yardım kullanıcılarının çocukları okul öncesi eğitimden ücretsiz yararlanacak. 2022- 2023 eğitim-öğretim dönemi ile başlayacak projeyle 1 milyon çocuğa destek verilecek.
Destekten yararlanmak isteyen ailelerin çocuklarını anaokuluna yazdırmaları yeterli olacak. Çocukların tüm kırtasiye ve okul masrafları devlet tarafından karşılanacak.