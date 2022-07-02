Genç istihdamına yönelik destek programında başvuru dönemi başladı! Genç personel alana 550 bin TL





MİKROYA 220 BİN TL

Programla son 12 ayda ortalama istihdamını koruyan işletmeler, 12 ay boyunca çalıştırma taahhüdü verdiği her bir yeni personel için 100 bin liralık destek alacak. Bu personelin 1981 ve sonrası doğumlu, son 3 yılda 180 günden fazla çalışmamış üniversite veya mesleki ya da teknik lise mezunu olması gerekecek. Mikro işletmeler 2, küçük işletmeler de 5 personele kadar bu fırsattan yararlanabilecek. İşletme sahibinin veya işe alınan personelin kadın olması durumunda destek üst limiti 110 bin liraya çıkacak. Destekten yararlanan işletmeler, ilk 24 ay bir ödeme yapmayacak, sonraki 24 ayda 6 eşit taksitle ödemelerini gerçekleştirecek. Geri ödemede herhangi bir faiz veya komisyon alınmayacak.