Genç istihdamına yönelik destek programında başvuru dönemi başladı! Genç personel alana 550 bin TL

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), genç istihdamını kolaylaştıran 'Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı'nın 4'üncü dönem başvurularını başlattı.
MİKROYA 220 BİN TL
Programla son 12 ayda ortalama istihdamını koruyan işletmeler, 12 ay boyunca çalıştırma taahhüdü verdiği her bir yeni personel için 100 bin liralık destek alacak. Bu personelin 1981 ve sonrası doğumlu, son 3 yılda 180 günden fazla çalışmamış üniversite veya mesleki ya da teknik lise mezunu olması gerekecek. Mikro işletmeler 2, küçük işletmeler de 5 personele kadar bu fırsattan yararlanabilecek. İşletme sahibinin veya işe alınan personelin kadın olması durumunda destek üst limiti 110 bin liraya çıkacak. Destekten yararlanan işletmeler, ilk 24 ay bir ödeme yapmayacak, sonraki 24 ayda 6 eşit taksitle ödemelerini gerçekleştirecek. Geri ödemede herhangi bir faiz veya komisyon alınmayacak.
KOLAY BAŞVURU
Başvuru kriterlerini karşılayan mikro ve küçük işletmeler, 'www. kosgeb.gov.tr' adresindeki 'E-Hizmetler' menüsünden 10 Ağustos'a kadar başvuru yapabilecek. Başvurusu onaylananlar, koşullara uygun personeli istihdam ettikten sonra 28 Eylül'e kadar ödeme talebinde bulunabilecek. Kesin destek onayı, bütçe kapsamında ödeme talebi sırasına göre verilecek. Aralık 2021-Mart 2022 sürecini kapsayan 3'üncü dönemde başvurusu onaylanan işletmeler, 4'üncü dönem için müracaatta bulunamayacak. Ayrıca 3'üncü başvuru döneminde bir işletmede destek kapsamında istihdam edilen personel de bu başvuru döneminde istihdam edilemeyecek.