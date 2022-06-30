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    • Ekonomi
    • 30.06.2022 09:10
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    • 30.06.2022 09:13
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    TOKİ’den ucuz konut müjdesi! Ağustos’ta başlıyor

    Fahiş kira zamlarının önüne geçmek için çalışmalar devam ederken TOKİ dar gelirli vatandaşlara müjdeyi verdi. TOKİ bu yılın ağustos ayında yeni bir kampanyaya daha başlıyor. 100 bin yeni konutun daha yapılacağı bilgisi edinilirken dar gelirli vatandaşa birbirinden farklı bütçe seçenekleriyle yeni konut sahibi olma fırsatı doğacak.

    Toplu Konut İdaresi (TOKİ) dar gelirli vatandaşı sıfır ve ucuz ev sahibi yapmaya devam edecek yeni projelere hazırlanıyor. Sabah'ta yer alan habere göre, TOKİ Başkanı Ömer Bulut, ağustos ayında 100 bin konutluk yeni bir kampanya başlatacaklarını söyledi. İşte sıfır konut projesinin başvuru ve başlama tarihlerine ilişkin yapılan son açıklama ve dar gelirli on binlerce vatandaşa daha yuva olacak evlerle ilgili son dakika bilgileri;

    TBMM KİT Komisyonu, TOKİ'nin hesaplarını ele aldı. Burada bir sunum yapan Bulut, şu açıklamaları yaptı:

    TOKİ 1 MİLYON 100 BİN KONUT YAPTI: "Herkes için konut", "insanca yaşam" ve "ekonomik olarak ulaşılabilir konut" hedefleri doğrultusunda 1 milyon 100 bin yaptık.

        Dünyada yaşanan pandemi ve ekonomik krizlere rağmen son üç yılda nitelikli ve yatay mimariyi esas alan yaklaşık 213 bin konut sosyal donatılarıyla birlikte şehirlerimize kazandırılmış, 137 bin konutun da teslimi bu süreçte gerçekleştirilmiştir.

        YÜZDE 13,8 PAZAR PAYI: 2021 yılında Türkiye genelinde ilk el konut satışlarında TOKİ'nin payı ilk defa yüzde 13,8'e yükseltilmiştir. 50 bin olan yıllık konut üretimi miktarı da ortalama 70 bine çıkarılmıştır.

        50 MİLYAR LİRALIK YATIRIM: Bu yıl yaklaşık 50 milyar yatırımla inşaatı devam eden 144 bin konuttan 64 bini, işyeri, hükümet konağı gibi projelerin gerçekleştirilmesi sağlanacaktır.

            100 BİN KONUT: Bu yılın ağustos ayında yeni bir sosyal konut kampanyası başlatılacaktır.

            Buradaki konut sayısı da en az 100 bin olacaktır.

            İl il, şehirlerimizin talepleri doğrultusunda ve proje yerlerini de seçmek suretiyle hazırlıklarımızı tamamladık, inşallah ağustos ayı içerisinde de bu yeni 100 bin konut projemizi açıklayacağız.
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