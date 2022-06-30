TOKİ’den ucuz konut müjdesi! Ağustos’ta başlıyor

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) dar gelirli vatandaşı sıfır ve ucuz ev sahibi yapmaya devam edecek yeni projelere hazırlanıyor. Sabah'ta yer alan habere göre, TOKİ Başkanı Ömer Bulut, ağustos ayında 100 bin konutluk yeni bir kampanya başlatacaklarını söyledi. İşte sıfır konut projesinin başvuru ve başlama tarihlerine ilişkin yapılan son açıklama ve dar gelirli on binlerce vatandaşa daha yuva olacak evlerle ilgili son dakika bilgileri;