Yasalar çalışanları iş yerinde kötü niyetli uygulamalara karşı koruyor! Kötü niyet tazminatı devrede





EŞİT DAVRANILMALI

Burada çalışanın işten çıkartılırken haksızlığa uğramasına bakılıyor. Örneğin; bir işçi sadece evlendiği için ya da hamile kaldığı için işten atılmışsa, devreye kötü niyet tazminatı giriyor. Sendika üyeliği, hakkını arama gibi konularda da kötü niyet tazminatına hükmediliyor. Ayrımcılık yapıldığında, ayrımcılık tazminatı da devreye girebiliyor. Çünkü işverenin eşit davranma yükümlülüğü bulunuyor.

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