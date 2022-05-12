Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Yasalar çalışanları iş yerinde kötü niyetli uygulamalara karşı koruyor! Kötü niyet tazminatı devrede

    Yasalar, çalışanları, kötü niyetli uygulamalara karşı koruyor. İşverenler, kötü niyet tazminatı kapsamında ihbar tazminatının 3 katı karşılığı ödeme yapıyor...

    Çalışana kötü niyet tazminatı

    Ülkemizde çalışanları koruyan pek çok düzenleme mevcut. İşten çıkartılanlara kıdem ve ihbar tazminatı ödenirken, 30'dan fazla kişinin olduğu işyerinde çalışanlar yargıya başvurursa 8 brüt maaşa kadar işe geri dönüş tazminatı kazanabiliyor. 30 kişiden az personeli olan şirketlerin çalışanları işe geri dönüş davası açamıyor ancak 'kötü niyet tazminatı' ile alacakları parayı 3'e katlayabiliyor. İhbar tazminatının 3 katı ödeme yapılıyor.



    EŞİT DAVRANILMALI
    Burada çalışanın işten çıkartılırken haksızlığa uğramasına bakılıyor. Örneğin; bir işçi sadece evlendiği için ya da hamile kaldığı için işten atılmışsa, devreye kötü niyet tazminatı giriyor. Sendika üyeliği, hakkını arama gibi konularda da kötü niyet tazminatına hükmediliyor. Ayrımcılık yapıldığında, ayrımcılık tazminatı da devreye girebiliyor. Çünkü işverenin eşit davranma yükümlülüğü bulunuyor.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Memura ek gösterge farkı
    Haberler Ekonomi Yasalar çalışanları iş yerinde kötü niyetli uygulamalara karşı koruyor! Kötü niyet tazminatı devrede
        SON DAKİKA