TL mevduat 4 ayda 870 milyar lira atarak 2.7 trilyonu geçmeyi başardı!





26.2 MİLYAR $ BOZULDU

İlk uygulamanın ardından kapsamı genişletilen ve şirketlere vergi avantajı da sağlayan Kur Korumalı Mevduat uygulaması döviz hesaplarında çok hızlı bir çözülme sağladı. BDDK verilerine göre 22 Aralık 2021'de 261 milyar 639 milyon dolar olan döviz hesaplarının büyüklüğü, 4 ayda 26 milyar 189 milyon dolar azalarak 235 milyar 450 milyon dolarla yaklaşık 2 yılın en düşük seviyesine geriledi. Bu dönemde bireysel döviz hesapları 163.7 milyar dolardan 153.2 milyar dolara inerken, şirketlere ait döviz hesapları ise 97.9 milyar dolardan 82.2 milyar dolara geriledi.