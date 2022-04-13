AK Parti düğmeye bastı! TBMM’ye sunuldu! TL’ye geçen vergiden muaf olur!

Milliyet'te yer alan habere göre, Bankacılık Kanunu'na eklenen maddeyle, Fon tarafından tasfiye edilen bankalarda, borçların ödenmesinden sonra kalan bakiyenin dağıtımında, bankaların ortakları, yönetim kurulu üyeleri, genel müdür, genel müdür yardımcıları, iştirakleri, bankanın iflasına neden olanlar, milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği veya iltisakı ya da bunlarla irtibatı nedeniyle cezalandırılmasına karar verilenler pay alamayacak.