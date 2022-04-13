RAMAZAN İMSAKİYE
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AK Parti düğmeye bastı! TBMM'ye sunuldu! TL'ye geçen vergiden muaf olur!

AK Parti bankacılıkta sigorta kapsamını genişletecek bir adıma imza attı. Konuyla ilgili 20 maddelik torba yasa teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu. Buna göre, şirketlerin 31 Mart 2022 tarihli bilançolarında yer alan dövizlerini 2022 sonuna kadar TL mevduat ve katılma hesaplarına çevirmeleri ve en az üç ay vadeli hesapta tutmaları durumunda, bu hesapların vade sonunda elde edilen faiz ve kar payları ile diğer kazançlar kurumlar vergisinden muaf tutulacak.

13.04.2022 08:24 - Son Güncelleme: 13.04.2022 08:31
AK Parti düğmeye bastı! TBMM’ye sunuldu! TL’ye geçen vergiden muaf olur!

Kanun teklifine göre; Bankacılıkta sigorta kapsamı genişletilecek. Kredi kuruluşları nezdindeki resmi kuruluşlar, kredi kuruluşları ile fınansal kuruluşlara ait olanlar haricindeki tüm mevduat ve katılım fonları, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından sigorta edilecek.

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AK Parti düğmeye bastı! TBMM’ye sunuldu! TL’ye geçen vergiden muaf olur!

Sigortaya tabi olacak mevduat ve katılım fonlarının kapsamı ve tutarı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Merkez Bankası'nın görüşü alınarak Fon tarafından belirlenecek.

AK Parti düğmeye bastı! TBMM’ye sunuldu! TL’ye geçen vergiden muaf olur!

TMSF, kendisine tahsis edilen kaynakları, devlet aleyhine açılan uluslararası davaların takibi için kullanabilecek.

AK Parti düğmeye bastı! TBMM’ye sunuldu! TL’ye geçen vergiden muaf olur!

Milliyet'te yer alan habere göre, Bankacılık Kanunu'na eklenen maddeyle, Fon tarafından tasfiye edilen bankalarda, borçların ödenmesinden sonra kalan bakiyenin dağıtımında, bankaların ortakları, yönetim kurulu üyeleri, genel müdür, genel müdür yardımcıları, iştirakleri, bankanın iflasına neden olanlar, milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği veya iltisakı ya da bunlarla irtibatı nedeniyle cezalandırılmasına karar verilenler pay alamayacak.

AK Parti düğmeye bastı! TBMM’ye sunuldu! TL’ye geçen vergiden muaf olur!

Bu kişilerin payları devlete geçecek. Soruşturması devam edenlerin payları ise beraat kararına kadar Fon hesabında tutulacak.

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