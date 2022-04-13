AK Parti düğmeye bastı! TBMM'ye sunuldu! TL'ye geçen vergiden muaf olur!
AK Parti bankacılıkta sigorta kapsamını genişletecek bir adıma imza attı. Konuyla ilgili 20 maddelik torba yasa teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu. Buna göre, şirketlerin 31 Mart 2022 tarihli bilançolarında yer alan dövizlerini 2022 sonuna kadar TL mevduat ve katılma hesaplarına çevirmeleri ve en az üç ay vadeli hesapta tutmaları durumunda, bu hesapların vade sonunda elde edilen faiz ve kar payları ile diğer kazançlar kurumlar vergisinden muaf tutulacak.
13.04.2022 08:24 - Son Güncelleme: 13.04.2022 08:31
Milliyet'te yer alan habere göre, Bankacılık Kanunu'na eklenen maddeyle, Fon tarafından tasfiye edilen bankalarda, borçların ödenmesinden sonra kalan bakiyenin dağıtımında, bankaların ortakları, yönetim kurulu üyeleri, genel müdür, genel müdür yardımcıları, iştirakleri, bankanın iflasına neden olanlar, milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği veya iltisakı ya da bunlarla irtibatı nedeniyle cezalandırılmasına karar verilenler pay alamayacak.