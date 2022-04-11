Son dakika: Borsa İstanbul rekor kırdı! Tüm zamanların en yüksek seviyesinde

Küresel pay piyasalarından son zamanlarda pozitif ayrışmayı başaran Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre yüzde 1,2 değer kazanarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

BIST 100 endeksi 17 Aralık'ta gördüğü 2.406,87 seviyesini geçerek yeni rekor seviyesini 2.422,16 puana taşırken, banka hisseleri söz konusu yükselişe öncülük etti.