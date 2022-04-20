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    • Ekonomi
    • 21.04.2022 09:18
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    • 21.04.2022 09:25
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    20 Nisan evde bakım maaşı yatan güncel iller listesi! 💸2.354 TL anında hesaplarda! 📌Evde bakım maaşı sorgulama ekranı!

    💸2.354 TL anında hesaplarda! 20 Nisan evde bakım maaşı yatan güncel iller listesi! 📌Evde bakım maaşı sorgulama ekranı arama motorları üzerinden sıklıkla araştırılanlar arasında yer alıyor. Her ay yatan önemli desteklerden biri olan evde bakım maaşının hangi illerdeki vatandaşların hesabına yattığı her gün merak ediliyır ve sorgulamak isteyenler için tüm bilgiler haberimizde yer alıyor.

    takvim.com.tr
    💸2.354 TL anında hesaplarda! 20 Nisan evde bakım maaşı yatan güncel iller listesi! 📌Evde bakım maaşı sorgulama ekranı!

    Gün içerisinde yoğun bir şekilde araştırılanlar arasında 20 Nisan evde bakım maaşı yatan güncel iller listesi yer alıyor. Her ay devlet tarafından ihtiyaç sahibi, bakıma muhtaç, yaşlı vatandaşlar için ödenen evde bakım maaşı her ay merakla bekleniyor ve 2.354 TL anında hesaplara yatıyor. İl il ayrılarak ay içerisinde gün gün yatırılan bu destek ödemesi her ayın 15'i ile 30'u arasında hesaplara geçmiş oluyor. Peki bugün hangi illerdeki vatandaşların hesabına aktarıldı? Evde bakım maaşı sorgulama ekranına nasıl ulaşılır, başvuru şartları nelerdir?

    20 NİSAN EVDE BAKIM MAAŞI YATAN GÜNCEL İLLER LİSTESİ

    Adana
    Afyonkarahisar
    Aksaray
    Ankara
    Antalya
    Balıkesir
    Batman
    Bilecik
    Bolu

    BursaÇanakkale
    Diyarbakır
    Düzce
    Gaziantep
    Hatay
    İstanbul
    İzmir
    Karabük
    Kayseri
    Kırıkkale
    Kocaeli
    Konya
    Malatya
    Manisa
    Mersin
    Niğde
    Ordu
    Osmaniye
    Sakarya
    Samsun
    Tokat
    Uşak

        EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın E-Devlet kapısında yer alan sayfası üzerinden görüntülenebilen evde bakım maaşı ödeme bilgileri, aynı zamanda Ziraat Bankası üzerinden de SMS ile sorgulanabiliyor. Ziraat Bankasından maaş alan vatandaşlar cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e sms atarak sorgulama işlemlerini yapabilirler.

        EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

        Bu yardımdan yararlanmak için de en az yüzde 50 engelli ve ağır engelli olunması ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı il müdürlüklerindeki bakım hizmetleri değerlendirme heyeti tarafından bakıma ihtiyacı olan kişinin engelli olduğunun tespit edilmesi gerekiyor. Sağlık kurulu raporunda mutlaka 'ağır engelli' ibaresinin yer alması gerekiyor. Yüzde 50'den daha düşük engelli olanlara ise evde bakım maaşı ödenmiyor. Bu yardımdan hane içindeki kişi başına düşen ortalama aylık geliri, asgari ücretin aylık net tutarının üçte ikisinden daha az olan kişiler yararlanabiliyor.

        Bu konuda son yapılan değişikliklerle de üvey akrabalar da evde bakım parası alabiliyor. Yine yapılan değişiklikle engelli oranına bakılmaksızın, 18 yaşının altındaki çocuklar için engelli sağlık raporunda 'özel koşul ya da çok özel koşul gerektirir' ibaresi yer alıyorsa, engelli yakını evde bakım yardımından faydalanabilir. 18 yaşının üstündekiler içinse, raporda 'tam bağımlı' ifadesi yer alıyorsa, yine engelli yakını yardım alabiliyor.
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        Haberler Ekonomi 20 Nisan evde bakım maaşı yatan güncel iller listesi! 💸2.354 TL anında hesaplarda! 📌Evde bakım maaşı sorgulama ekranı!
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