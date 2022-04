20 Nisan evde bakım maaşı yatan güncel iller listesi! 💸2.354 TL anında hesaplarda! 📌Evde bakım maaşı sorgulama ekranı!

Gün içerisinde yoğun bir şekilde araştırılanlar arasında 20 Nisan evde bakım maaşı yatan güncel iller listesi yer alıyor. Her ay devlet tarafından ihtiyaç sahibi, bakıma muhtaç, yaşlı vatandaşlar için ödenen evde bakım maaşı her ay merakla bekleniyor ve 2.354 TL anında hesaplara yatıyor. İl il ayrılarak ay içerisinde gün gün yatırılan bu destek ödemesi her ayın 15'i ile 30'u arasında hesaplara geçmiş oluyor. Peki bugün hangi illerdeki vatandaşların hesabına aktarıldı? Evde bakım maaşı sorgulama ekranına nasıl ulaşılır, başvuru şartları nelerdir?