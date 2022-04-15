Çiftçinin aracı isyanı: Tarladan sofraya yüzde 400 zam (Ekonomi haberleri)

Sebze meyvelerin fiyatı tarladan sofraya gelene kadar kat kat artıyor. Dalından 4 liraya koparılan domates, yüzde 400 farkla markette ortalama 19 liraya tüketicilerle buluşuyor.

Çiftçiler, "Biz değil aracılar ve marketler kazanıyor" derken; tüketici de pahalıya tüketiyor. Antalya'da çiftçilik yapan Ali Çelikbaş, "Biz, 5 ay çalışıp ürün yetiştiriyoruz. Ürünü teslim ederken vergimiz ve komisyoncu payı peşin kesiliyor. Her türlü yük bizim sırtımızda. 5 ay çalışıp kazanamadığımız parayı, 1 günde alıp satan kazanıyor" diye konuştu. Çiftçi Osman Güren de "Sabah halde sattığımız domatesin 1 gün sonra İstanbul'da markettepazarda 5-6 katına satıldığını görünce biz bile bu fiyatlara inanamıyoruz" dedi. Erdoğan ÖZTÜRK

GETIR 'İŞ' KAPISI OLDU

Getir Kurucu Ortağı Tuncay Tütek, "Avrupa'da sektörümüzün ilk Decacorn'u olarak büyük bir başarıya imza attık. Türkiye ve bulunduğumuz 8 ülkedeki operasyonel ağımızı genişletecek ve şehir sayımızı artıracağız" dedi. 30 binin üzerinde çalışanları olduğunu belirten Tütek, "Tersine beyin göçünün önünü açtık. Globalde ayda 15 bin iş başvurusu geliyor. Yılda 180 bin CV arasından yaklaşık bin-2 bin kişi aramıza katılıyor. Yurt dışında bizimle çalışmak isteyenlerin çok fazla olması ayrıca gurur veriyor" diye konuştu.

KİRALIK KONUTA YABANCI TARİFESİ

İstanbul'da kiralık ev bulmak zorlaştı, fiyatlar da yükseldi. Bu da yetmezmiş gibi evlerin yabancıya kiralanması sorunu ortaya çıktı. Emlak sitelerinde 'Sadece yabancıya kiralık' notlu ilanların sayısı artmaya başladı. Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği Başkanı Hakan Akdoğan, "Vatandaştan 4 bin liraya alacaksa yabancıdan 4 bin dolar alacak. Bu durum piyasayı manipüle ediyor" dedi. Akdoğan, İstanbul dışında birçok şehirde de bu durumun yaşandığını belirtti.

İŞVERENLERE DAVET

Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, İşbaşı Eğitim Programı'nda değişiklik yapıldığını belirterek, "Üretim içerisinde eğitime ilave istihdam yaratan işletmelerimize destek veriyoruz. Aldıkları işçinin ücret ve primini biz sağlıyoruz. Bütün işletmeleri bu programa davet ediyorum" dedi. Bilgin, kamuya olan sorumluluklarını yerine getiren, düzgün iş yapan işletmelere Beyaz Bayrak vereceklerini anlattı.