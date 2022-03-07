Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'ndan emsal karar! İşçiye ihbar süresi zorunlu

Özel bir şirkette çalışan 55 yaşındaki işçi, toplu iş sözleşmesi gereğince emekliliğe sevk edildi. 22 haftalık ihbar öneli kullanabileceği bildirilen işçi, bu iznin yaptırılmadığı gerekçesiyle yargıya başvurdu. Son sözü Yargıtay Hukuk Genel Kurulu söyledi. İş arama izninden yararlanmanın işçinin isteği koşuluna bağlı tutulmadığı belirtilen kararda, şöyle denildi: "Talep bulunmasa da işçiye iş arama izni verilmesi zorunlu olup, işveren bu konuda bir takdir hakkına sahip değildir. İznin kullanılması için yapılan bildirimler de işvereni bu yükümlülükten kurtarmaz. İşverenin izin verildiğini belirttiği gün ve saatlerde çalışılmak istenmesi durumunda işçiye iş verilmemesi gerekir. Ayrıca işçi yaptığı itirazda iş arama iznini kullanmak istemediği yönünde beyan ileri sürmemiştir."