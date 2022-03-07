SGK geçen yıl ‘çalışan’ gösterilen 106 bin kişinin sigortalılığını iptal etti

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), tarafından geçen yıl yapılan denetimlerde, 3 bin 230 işyerinin sahte olduğu belirlenirken, bu 'tabela işyerleri'nin çalışanı olarak gösterilen 106 bin kişinin sigortalılığı iptal edildi. Söz konusu sahtecilik için toplam 550 milyon liraya yakın ceza kesildi. Sosyal Güvenlik Denetmenleri Derneği Başkanı Cemal Tan, SGK'nın denetimlerini Türkiye genelinde toplam 3 bin denetmen eliyle yürüttüğünü belirterek, sahte sigortalılık tespitinin ardından vatandaşlar adına SGK'ya yapılan sigortalılık bildirimlerinin iptal edildiğini kaydetti. Tan, SGK tarafından sigortalılar için yapılan sağlık harcamaları, ödenen emekli aylıkları, iş göremezlik geliri ve analık ile emzirme ödeneğinin de ceza ve faizi ile geri alındığını, sorumlular hakkında da suç duyurusunda bulunulduğunu kaydetti.
BURSLAR HESAPTA
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Mart ayı burs ve kredi ödemelerinin başladığını duyurdu. Bakan Kasapoğlu, 6-10 Mart tarihleri arasında TC kimlik numarasının son numarasına göre ödemelerin yapılacağını ifade etti. Açıklamaya göre; TC kimlik numarasının sonu '0' olan üniversiteliler dün ödemelerini alırken, '2' olanlar bugün, '4' olanlar yarın, '5' olanlar 9 Mart'ta, '8' olanlar ise 10 Mart'ta burs ve kredilerini hesabında görecek.
KAYAK TATİLİ UZADI
Kış turizminde Türkiye'nin parlayan yıldızı olan Palandöken'de ilkbaharda yağan karla kayak sezonunun uzaması turizmcileri heyecanlandırdı. Palandöken Kayak Merkezi'ndeki bir otelin genel müdürü Ömer Akça, son yağan kar ile pistlerde yaklaşık 1 metre kalınlığında kar oluştuğunu söyledi. Mart rezervasyonlarının gayet iyi durumda olduğunu ifade eden Akçay, "Kayak sezonu Palandöken'de bu yıl 30 Mart'ı kesin görür, hatta 10 Nisan'a kadar rahatlıkla devam edebilir" diye konuştu.