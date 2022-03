SGK geçen yıl ‘çalışan’ gösterilen 106 bin kişinin sigortalılığını iptal etti

YAN GEL 'YAT'!

Lazzarini Design, 3 milyon sterlinlik fiyat etiketi taşıyan yeni yatını tanıttı. 360 derece manzaralı çatı jakuzisiyle ve uzay gemisini andıran ön tasarımıyla dikkat çeken yatta her türlü konfor düşünülmüş... Ünlü tasarım firması Lazzarini Design, çılgın yat konseptlerine bir yenisini ekledi. Uzay gemisini andıran Royal Alpha One adlı yat tasarımını görücüye çıkardı. 20 metrelik süperyat, büyük bölümü camdan oluşan üst tasarımı ve 360 derece manzara sunan çatı jakuzisiyle dikkatleri çekiyor. Lüks bir yemek salonuna, banyolu 3 yatak odasına ve su oyuncakları için bir garaja sahip yatta her türlü konfor da düşünülmüş. Ultra lüks yatın fiyatının ise 3 milyon sterlin olduğu öğrenildi.



YURT DIŞINA DA ULAK

Ulak Haberleşme AŞ Genel Müdürü Zafer Orhan, geçen yıl biri Türki Cumhuriyetleri'nden diğeri de Afrika'dan bir ülke olmak üzere 2 ülkeye ULAK baz istasyonunun ihracatını gerçekleştirdiklerini belirterek, "GSMA Dünya Mobil Kongresi'nde 4 ülkeyle, ULAK baz istasyonunu denemeleri için anlaştık. Bu taleplerden bazıları ticari, bazıları özel şebekelerde kullanmak istedi" dedi. Orhan, 6G teknolojisine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı projesi kapsamında Türkiye'de bu konuda akademik çalışmalar için ekip oluşturduklarını kaydetti.



TAKI SEZONU AÇILDI

Evlenecek çiftler, düğün sezonu öncesi şimdiden takılarını almaya başladı. Bilezik, set takımları ve alyans satışları arttı. Kuyumcu Sergen Kavartkurt, genellikle klasik alyansların tercih edildiğini belirterek, "Ortalama fiyat bin 500 liradan başlıyor" dedi. Bilezik ve set takımlarının da ilgi gördüğünü anlatan Karakurt, "Düğünler için gram altın alanlar da arttı" diye konuştu.



VERGİ KAYIPLARI RADAR'A TAKILDI

Hazine ve Maliye Bakanlığı, riskli mükellefleri tespit ettiği Risk Analizi Değerlendirme ve Araştırma Sistemi'yle (RADAR) riskli finansal işlemleri de takibe almaya hazırlanıyor. Bakanlığın 2021 yılı faaliyet raporu yayınlandı. Rapora göre, sosyal medya üzerinden gelir elde eden ve vergi yükümlülüğünü tam olarak yerine getirmeyen 3 bin 405 mükellef, akaryakıt sektöründe yüksek riskli 264 mükellef belirlendi. Toplam 19 binin üzerinde mükellef incelemeye sevk edildi.

Hazal ATEŞ

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN