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    SGK geçen yıl ‘çalışan’ gösterilen 106 bin kişinin sigortalılığını iptal etti

    SGK, geçen yıl 3 bin 230 işyerinin sahte olduğunu belirledi, buralarda ‘çalışan’ gösterilen 106 bin kişinin sigortalılığını iptal etti. İşte sizler için derlediğimiz 7 Mart tarihli TAKVİM gazetesi ekonomi haberleri...

    Sahte sigortaya iptal

    Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), tarafından geçen yıl yapılan denetimlerde, 3 bin 230 işyerinin sahte olduğu belirlenirken, bu 'tabela işyerleri'nin çalışanı olarak gösterilen 106 bin kişinin sigortalılığı iptal edildi. Söz konusu sahtecilik için toplam 550 milyon liraya yakın ceza kesildi. Sosyal Güvenlik Denetmenleri Derneği Başkanı Cemal Tan, SGK'nın denetimlerini Türkiye genelinde toplam 3 bin denetmen eliyle yürüttüğünü belirterek, sahte sigortalılık tespitinin ardından vatandaşlar adına SGK'ya yapılan sigortalılık bildirimlerinin iptal edildiğini kaydetti. Tan, SGK tarafından sigortalılar için yapılan sağlık harcamaları, ödenen emekli aylıkları, iş göremezlik geliri ve analık ile emzirme ödeneğinin de ceza ve faizi ile geri alındığını, sorumlular hakkında da suç duyurusunda bulunulduğunu kaydetti.



    BURSLAR HESAPTA
    Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Mart ayı burs ve kredi ödemelerinin başladığını duyurdu. Bakan Kasapoğlu, 6-10 Mart tarihleri arasında TC kimlik numarasının son numarasına göre ödemelerin yapılacağını ifade etti. Açıklamaya göre; TC kimlik numarasının sonu '0' olan üniversiteliler dün ödemelerini alırken, '2' olanlar bugün, '4' olanlar yarın, '5' olanlar 9 Mart'ta, '8' olanlar ise 10 Mart'ta burs ve kredilerini hesabında görecek.



    KAYAK TATİLİ UZADI
    Kış turizminde Türkiye'nin parlayan yıldızı olan Palandöken'de ilkbaharda yağan karla kayak sezonunun uzaması turizmcileri heyecanlandırdı. Palandöken Kayak Merkezi'ndeki bir otelin genel müdürü Ömer Akça, son yağan kar ile pistlerde yaklaşık 1 metre kalınlığında kar oluştuğunu söyledi. Mart rezervasyonlarının gayet iyi durumda olduğunu ifade eden Akçay, "Kayak sezonu Palandöken'de bu yıl 30 Mart'ı kesin görür, hatta 10 Nisan'a kadar rahatlıkla devam edebilir" diye konuştu.



        AZ GÖRENLER IÇIN 'GÜNIŞIĞI' PROJESİ
        Türk Telekom'un Engelsiz Yaşama Derneği (EyDer) ile hayata geçirdiği 'Günışığı' projesinin yeni dönemi, başta gazi ve yaşlılar olmak üzere görme kısıtı olan her yaştan bireyin de projeye dahil edilmesiyle genişletildi. Görme kısıtı olan her yaştan bireye ve eğitimcilere 8 ay boyunca toplam 320 çevrim içi eğitim verilecek. Yeni dönemde çevrim içi düzenlenen haftalık eğitim programlarıyla 5 bin kişiye ulaşılması hedefleniyor.



        YAN GEL 'YAT'!
        Lazzarini Design, 3 milyon sterlinlik fiyat etiketi taşıyan yeni yatını tanıttı. 360 derece manzaralı çatı jakuzisiyle ve uzay gemisini andıran ön tasarımıyla dikkat çeken yatta her türlü konfor düşünülmüş... Ünlü tasarım firması Lazzarini Design, çılgın yat konseptlerine bir yenisini ekledi. Uzay gemisini andıran Royal Alpha One adlı yat tasarımını görücüye çıkardı. 20 metrelik süperyat, büyük bölümü camdan oluşan üst tasarımı ve 360 derece manzara sunan çatı jakuzisiyle dikkatleri çekiyor. Lüks bir yemek salonuna, banyolu 3 yatak odasına ve su oyuncakları için bir garaja sahip yatta her türlü konfor da düşünülmüş. Ultra lüks yatın fiyatının ise 3 milyon sterlin olduğu öğrenildi.

        YURT DIŞINA DA ULAK
        Ulak Haberleşme AŞ Genel Müdürü Zafer Orhan, geçen yıl biri Türki Cumhuriyetleri'nden diğeri de Afrika'dan bir ülke olmak üzere 2 ülkeye ULAK baz istasyonunun ihracatını gerçekleştirdiklerini belirterek, "GSMA Dünya Mobil Kongresi'nde 4 ülkeyle, ULAK baz istasyonunu denemeleri için anlaştık. Bu taleplerden bazıları ticari, bazıları özel şebekelerde kullanmak istedi" dedi. Orhan, 6G teknolojisine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı projesi kapsamında Türkiye'de bu konuda akademik çalışmalar için ekip oluşturduklarını kaydetti.

        TAKI SEZONU AÇILDI
        Evlenecek çiftler, düğün sezonu öncesi şimdiden takılarını almaya başladı. Bilezik, set takımları ve alyans satışları arttı. Kuyumcu Sergen Kavartkurt, genellikle klasik alyansların tercih edildiğini belirterek, "Ortalama fiyat bin 500 liradan başlıyor" dedi. Bilezik ve set takımlarının da ilgi gördüğünü anlatan Karakurt, "Düğünler için gram altın alanlar da arttı" diye konuştu.

        VERGİ KAYIPLARI RADAR'A TAKILDI
        Hazine ve Maliye Bakanlığı, riskli mükellefleri tespit ettiği Risk Analizi Değerlendirme ve Araştırma Sistemi'yle (RADAR) riskli finansal işlemleri de takibe almaya hazırlanıyor. Bakanlığın 2021 yılı faaliyet raporu yayınlandı. Rapora göre, sosyal medya üzerinden gelir elde eden ve vergi yükümlülüğünü tam olarak yerine getirmeyen 3 bin 405 mükellef, akaryakıt sektöründe yüksek riskli 264 mükellef belirlendi. Toplam 19 binin üzerinde mükellef incelemeye sevk edildi.
        Hazal ATEŞ

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        Haberler Ekonomi SGK geçen yıl ‘çalışan’ gösterilen 106 bin kişinin sigortalılığını iptal etti
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