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    Ev sahipleri için beyan dönemi başlıyor: 7 bin TL’den az kiraya vergi yok! İstisna hakkı var mı?

    Ev sahipleri kiradan elde ettiği geliri önce beyan ediyor, daha sonra da Mart ve Temmuz'da iki taksit halinde ödüyor. Kira geliri elde eden 2 milyon kişi için beyan dönemi 1 Mart’ta başlıyor. Beyan sınırı 7 bin lira. Gelir İdaresi merak edilen soruları yanıtladı...

    Hazal Ateş
    7 bin TL’den az kiraya vergi yok

    Konut ve işyeri kira geliri elde eden yaklaşık 2 milyon kişi için beyan dönemi 1 Mart'ta başlıyor. Geçen yıl elde edilen konut kira gelirlerinin 7 bin lirası gelir vergisinden istisna tutulacak. Bu tutarı geçmeyen kira gelirlerinin beyanı gerekmeyecek. İşyeri kira geliri elde edenler için ise beyan sınırı 53 bin lira olup, 2022 gelirleri için bu tutar 70 bin lira olacak. Gelir İdaresi Başkanlığı, kira geliri ve vergilendirilmesi konusunda merak edilen sorulara yanıt verdi:

    KİMLER KİRA GELİR VERGİSİ ÖDEMEZ?
    2021 yılı için mesken kira gelirlerinin 7 bin, 2022 yılı için ise 9 bin 500 lirası gelir vergisinden istisnadır. Bu tutarın altında kalan mesken kira gelirleri için yıllık gelir vergisi beyannamesi verilmez.

    ORTAKLI KONUTTA İSTİSNADAN KİM YARARLANIYOR?
    Bir konuta birden fazla kişinin ortak olması halinde; bu konuttan elde edilen kira gelirlerinin vergilendirmesinde her bir ortak istisnadan ayrı ayrı yararlanabiliyor. Bir mükellefin birden fazla konuttan kira geliri elde etmesi halinde ise istisna kira gelirleri toplamına bir defa uygulanıyor.

    GEÇMİŞ YILLARA AİT KİRA BEDELLERİNİN TAHSİL EDİLMESİ HALİNDE BEYAN NASIL YAPILIYOR?
    Mükellefler tarafından o yıla veya geçmiş yıllara ait olarak tahsil edilen kira bedelleri, tahsil edildiği yılın hasılatı sayılır. Örneğin; 2018, 2019 ve 2020 yılları kira gelirleri topluca 2021 yılında tahsil edilirse, 2021 yılının geliri olarak dikkate alınır.

        KİRA BEDELİNİN HİÇ OLMAMASI VEYA DÜŞÜK OLMASI HALİNDE NE YAPILMALI?
        Gayrimenkulün bedelsiz olarak başkalarının kullanımına bırakılması, kiraya verilen gayrimenkulün kira bedelinin emsal kira bedelinden düşük olması hallerinde emsal kira bedeli esası uygulanır.

        SAHİBİ OLDUKLARI KONUTU KİRAYA VERENLER ELDE ETTİKLERİ KİRA GELİRİNDEN OTURDUKLARI KONUT İÇİN ÖDEDİKLERİ KİRA BEDELİNİ GİDER OLARAK İNDİREBİLİRLER Mİ?
        Sahibi oldukları gayrimenkulleri konut olarak kiraya verenler, gerçek gider usulünü seçmeleri halinde, buradan elde ettikleri kira gelirinden, oturdukları konut için ödedikleri kira bedelini gider olarak indirebilir.

        EKSİK BEYANDA İSTİSNA HAKKI YANAR MI?
        Konut         kira gelirinin beyan edilmemesi veya eksik beyan edilmesi halinde istisnadan yararlanılamaz. Ayrıca ceza da kesilir.

        İSTİSNA NASIL UYGULANIYOR?
        Geçen         yıl için mesken kira gelirinin 7 bin lirası istisna. Bu tutarın üzerinde mesken kira geliri elde edilmesi halinde verilecek yıllık gelir vergisi beyannamesinde beyan edilen kira gelirinden istisna tutarının düşülmesi gerekiyor.

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        Haberler Ekonomi Ev sahipleri için beyan dönemi başlıyor: 7 bin TL’den az kiraya vergi yok! İstisna hakkı var mı?
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