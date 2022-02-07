Ev sahipleri için beyan dönemi başlıyor: 7 bin TL’den az kiraya vergi yok! İstisna hakkı var mı?

Konut ve işyeri kira geliri elde eden yaklaşık 2 milyon kişi için beyan dönemi 1 Mart'ta başlıyor. Geçen yıl elde edilen konut kira gelirlerinin 7 bin lirası gelir vergisinden istisna tutulacak. Bu tutarı geçmeyen kira gelirlerinin beyanı gerekmeyecek. İşyeri kira geliri elde edenler için ise beyan sınırı 53 bin lira olup, 2022 gelirleri için bu tutar 70 bin lira olacak. Gelir İdaresi Başkanlığı, kira geliri ve vergilendirilmesi konusunda merak edilen sorulara yanıt verdi:
KİMLER KİRA GELİR VERGİSİ ÖDEMEZ?
2021 yılı için mesken kira gelirlerinin 7 bin, 2022 yılı için ise 9 bin 500 lirası gelir vergisinden istisnadır. Bu tutarın altında kalan mesken kira gelirleri için yıllık gelir vergisi beyannamesi verilmez.
ORTAKLI KONUTTA İSTİSNADAN KİM YARARLANIYOR?
Bir konuta birden fazla kişinin ortak olması halinde; bu konuttan elde edilen kira gelirlerinin vergilendirmesinde her bir ortak istisnadan ayrı ayrı yararlanabiliyor. Bir mükellefin birden fazla konuttan kira geliri elde etmesi halinde ise istisna kira gelirleri toplamına bir defa uygulanıyor.
GEÇMİŞ YILLARA AİT KİRA BEDELLERİNİN TAHSİL EDİLMESİ HALİNDE BEYAN NASIL YAPILIYOR?
Mükellefler tarafından o yıla veya geçmiş yıllara ait olarak tahsil edilen kira bedelleri, tahsil edildiği yılın hasılatı sayılır. Örneğin; 2018, 2019 ve 2020 yılları kira gelirleri topluca 2021 yılında tahsil edilirse, 2021 yılının geliri olarak dikkate alınır.