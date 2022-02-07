Ev sahipleri için beyan dönemi başlıyor: 7 bin TL’den az kiraya vergi yok! İstisna hakkı var mı?

Konut ve işyeri kira geliri elde eden yaklaşık 2 milyon kişi için beyan dönemi 1 Mart'ta başlıyor. Geçen yıl elde edilen konut kira gelirlerinin 7 bin lirası gelir vergisinden istisna tutulacak. Bu tutarı geçmeyen kira gelirlerinin beyanı gerekmeyecek. İşyeri kira geliri elde edenler için ise beyan sınırı 53 bin lira olup, 2022 gelirleri için bu tutar 70 bin lira olacak. Gelir İdaresi Başkanlığı, kira geliri ve vergilendirilmesi konusunda merak edilen sorulara yanıt verdi:

KİMLER KİRA GELİR VERGİSİ ÖDEMEZ?

2021 yılı için mesken kira gelirlerinin 7 bin, 2022 yılı için ise 9 bin 500 lirası gelir vergisinden istisnadır. Bu tutarın altında kalan mesken kira gelirleri için yıllık gelir vergisi beyannamesi verilmez.