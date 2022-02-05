’Geleceği Yazan Kadınlar’a ödül

Teknolojide çeşitliliği ve fırsat eşitliğini artırmak amacıyla Turkcell'in başlattığı Geleceği Yazan Kadınlar Projesi'nin İklim Fikir Maratonu ödül töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Finali ilk sırada TeknoTeam projesiyle Hüsne Temur, Nimet Özmeral ve Semanur Erbay tamamladı. İkinci sırada Mapla projesiyle Merve Atalay, üçüncü sırada ise CH+.ai projesiyle Fatma Aouani Çöpoğlu yer aldı. İlk üçe giren yarışmacılara ödüllerini Emine Erdoğan verdi. Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Aksu "Bu proje kapsamında 225 kadın çalışanı Turkcell ailesine dahil ettik. Biz de bu projeyle yazılımcı yetiştiriyoruz. Eğitim verdiğimiz kadınlarımıza sertifika veriyoruz, bir kısmını da istihdam ediyoruz" dedi.
- Ekonomi
- 05.02.2022 Gazete