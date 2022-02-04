Kısmi zamanlı çalışana tazminat (Ekonomi haberleri)

Milyonlarca öğrenci, küçük çocuğu olan anne, emeklilerin tercih ettiği "kısmi süreli" olarak nitelendirilen yarı zamanlı çalışmada sosyal haklar genişliyor. Kıdem tazminatı hakkı yasal olarak korumaya alınırken bu yıl 4 bin 253 lira olan asgari ücret yarı zamanlı çalışılan süreyle orantılı ödenecek. Yarı zamanlı çalışanların ücret ve haklarının tam süreli çalışana ödenen miktar üzerinden orantılı olarak hesaplanması gerekiyor. Çalışanların yıllık izinlerinde de ücret ödenmesi gerekiyor. Kıdem tazminatına esas ücret günlük kazanç üzerinden hesaplanacak. Hazal ATEŞ

GARANTİ KREDİDE ÖNCÜLÜK ETTİ

Türkiye Garanti Bankası'nın 2021 yılında net kârı, 13 milyar 59 milyon 731 bin TL aktif büyüklüğü 849 milyar 397 milyon 311 bin TL seviyesinde gerçekleşirken, ekonomiye sağladığı destek ise 609 milyar 743 milyon 994 bin TL oldu. Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ; "2021 yılında zorlu koşullara rağmen Türkiye bankacılık sektörü ve Garanti BBVA dayanıklılığını bir kez daha kanıtladı. Seneyi başarılı sonuçlarla kapattık. Türkiye ekonomisine verdiğimiz desteği, dinamik bilanço yönetimimiz sayesinde sektörün üzerinde artırdık" dedi.

ŞEHİT YAKININA 4.7 MİLYON LİRA

Şehit yakınları ile gazilere destek sağlamak amacıyla 13 Temmuz 2019'da kurulan ve Mütevelli Heyeti Başkanlığını Aile Bakanı Derya Yanık'ın yürüttüğü Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı, hak sahiplerine Şubat 2022'de toplam 4.789.500 lira ödeme yaptı. 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olanların yakınları ile 15 Temmuz gazisi toplam 2.979 kişiye bu ay toplam 4.468.500 lira ödendi. İstanbul Beşiktaş'ta 2016'da düzenlenen terör saldırısında şehit olanların yakınları, gaziler ve sivil terör mağdurlarının hesaplarına da bu ay toplam 138.000 lira yatırıldı.

ÖĞRETMENLERE ZAM VE KARİYER

TBMM Genel Kurulunda görüşülen, Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi ile öğretmenler için uzman ve başöğretmen olmak üzeri iki ayrı kariyer basamağı gelecek. Bu basamaklara gelen öğretmenlere 2 bin lirayı bulan maaş zammı yapılacak. BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, düzenlemede, 3600 ek gösterge müjdesinin de yer aldığını belirterek "Sayısı 90 bine ulaşan ücretli öğretmenlerin, 2 bin 500 ila 3 bin lira ücret alıyor. Ücretli öğretmenlerin özlük hakları iyileştirilmelidir" dedi.

KİRA ARTIŞI YÜZDE 22.58

Ocak enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte Şubat ayında kiralara yapılacak zam oranı da belli oldu. 12 aylık ortalamalara bakıldığında oran yüzde 22,58 olarak açıklandı. Buna göre Şubat ayında kontrat yenileyecek olan ev sahipleri kira bedelini en fazla yüzde 22,58 oranında artırabilecek. Ev ahiplerinin bu oranın üzerinde artış talebi yasal olmayacak. Hukukçular kiracıların bu oranın üzerinde zam yapmaya mecbur olmadığını dava için de 5 yıllık süre olduğunu söyledi.

ZAM ŞAMPİYONU ELEKTRİK

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ocakta aylık bazda yüzde 11,10, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 10,45 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 48,69, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 93,53 oldu. Tüketici fiyatları bazında ocakta en fazla fiyat artışı yüzde 69,97 ile elektrik ücretinde, en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 8,19 ile çocuk kazağında görüldü. Türkiye İstatistik Kurumu Geçen ay, elektrik ücretindeki fiyat artışını yüzde 54,74 ile patlıcan, yüzde 54,27 ile dolmalık biber, yüzde 45,81 ile salatalık izledi. Ocakta fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 41,99 ile kabak, yüzde 32,94 ile domates yer aldı.