Stok oyununa hakem çözümü! İnternetten yapılan alışverişlere ilişkin şikayetlerde stok oyunu ön sıralara çıktı





ROLLS ROYCE ÇİÇEK AÇTI

Rolls Royce, Singapur'un manzarasından ilham alan türünün tek örneği bir Phantom'u piyasaya sürdü. Rolls- Royce Phantom Orchid olarak adlandırılan sedan, içte ve dışta orkide temalı sanat eserleri içeriyor. Elle hazırlanmış çiçekler, ödüllü sanatçı Helen Amy Murray ve kurum içi tasarımcı Yohan Benchetrit'in imzasını taşıyor. Model, sipariş üzerine 2 yılda tamamlandı. Murray, süslü dekorasyonu 6 kişilik ekiple 200 saati aşan bir sürede hazırladı.



MOBİLYAYA MOYSAD IMZASI

Yaklaşık 2 ay önce mobilya sektörüne öncülük etmek için kurulan Türkiye Mobilya ve Yatak Sanayicileri Derneği (MOYSAD), ilk genel kurulunu gerçekleştirerek başkan ve yönetim kurulu üyelerini belirledi. Derneğin ilk başkanı seçilen ve 2 yıl boyunca bu görevi yürütecek olan Erciyes Anadolu Holding CEO'su Alpaslan Baki Ertekin, hedeflerinin Türkiye'yi mobilya üretim ve ihracatında dünyanın en büyük 5 ülkesinden biri haline getirmek olduğunu söyledi. Dernek Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu: Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Baki Ertekin, Başkan Yardımcıları Nuri Öztaşkın (Yataş Group CEO) ve Davut Doğan (Doğanlar Holding YKB), Yönetim Kurulu Üyeleri Muharrem Çilek (Çilek Mobilya YK Üyesi), Mehmet Yayla (Kilim Mobilya YKB), Ömer Çetmen (ÇETMEN Grup Başkan) ve Metin Gültepe (İşbir Holding CEO).



VİZE ŞİKAYETİ YAĞDI

İngiltere'de iş kuran pek çok Türk vatandaşının, İngiltere İçişleri Bakanlığı'nın gecikmeleri nedeniyle sıkıntı yaşadığı belirtildi. İngiliz Independent gazetesinde yer alan habere göre; vize kararları uzun süre geciken Türk iş insanları kararın çıkmasını beklerken, seyahat edemiyor ve bazı durumlarda çalışamıyor. İçişleri Bakanlığı verileri, Eylül 2021 sonu itibariyle 8 bin 251 kişinin Avrupa Topluluğu Ortaklık Anlaşması (ECAA) vize uzatma başvurusu hakkında bir karar beklediğini gösteriyor. Türkiye Büyükelçisi Ümit Yalçın, Türk vatandaşlarına yönelik ECAA vizelerinin işlenmesiyle ilgili konuları 'çok yakından takip ettiğini' söyledi.



TAPU HARCI GELİRİ REKOR KIRDI

Türkiye genelinde geçen yıl 3 milyon 20 bin adet gayrimenkul (konut, arsa, tarla, işyeri vb) satılırken; bu rakamın 1 milyon 492 bin adedini konut oluşturdu. Geçen yıl tapuda toplam 14 milyon 624 bin işlem yapıldı. Bu işlemlerden elde edilen harç geliri yüzde 30.2'lik artışla 24 milyar 320 milyon liraya yükseldi. Geçen yıl en yüksek tapu harcı geliri 7.66 milyar lirayla İstanbul'da elde edilirken; onu 2.24 milyar lirayla Ankara, 1.6 milyar lirayla İzmir takip etti.;



DİYANET'TEN 'KİRACI' FETVASI

Diyanet İşleri Başkanlığı, vatandaşlardan gelen, "Bir kimse kiraladığı taşınır veya taşınmaz bir malı sahibinin izni olmadan üçüncü bir şahsa kiralayabilir veya kullandırabilir mi?" sorusunu yanıtladı. Tarafların kira sözleşmesinde yer alan şartlara uymak zorunda olduklarını belirten Diyanet, "Buna göre kiraya veren kişi; malını kiraya verirken hangi amaçla kullanılacağını belirlemiş ve üçüncü şahıslara kiraya vermemesini şart koşmuşsa kiracının bu şarta uyması gerekir. Kiralanan malın başkasına devri için mal sahibinden izin alınması gerekir" ifadelerini kullandı.

Burak Erdem ÇELİK



1 YILDA 810 BİN KİŞİYE AYLIK BAĞLANDI

Geçen yıl 810 bin kişiye daha emekli aylığı bağlanmasıyla toplam emekli sayısı 13 milyon 644 bin oldu. 2021'de emeklilere toplam 419 milyar 623 milyon 649 bin lira aylık ödemesi yapıldı. Emeklilerin en çok olduğu iller sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Adana, Konya, Balıkesir, Kocaeli ve Mersin oldu. Nüfusa göre en fazla emeklinin yaşadığı iller Zonguldak, Sinop, Bartın, Balıkesir, Edirne, Çanakkale, Kırklareli, Burdur, İzmir ve Rize olarak sıralandı.



'HELALLİK' MESAJI TAZMİNATTAN ETTİ

İşten çıkartıldığını iddia eden işçi, tazminatını almak için mahkemenin yolunu tuttu. Yargıtay, şirket WhatsApp grubuna '14 yıllık çalışma hayatımı bitirmiş bulunmaktayım, herkes hakkını helal etsin' mesajı atan işçinin tazminat alamayacağına hükmetti. Kararda, işten ayrılma bildirgesinde de davacının imzasının bulunduğu ve işten ayrılma nedeni olarak kod 3 (istifa) çıkış kodunun gösterildiği belirtildi.



KUR KORUMALI MEVDUATA BÜYÜK ILGI

Hazine ve Maliye Bakanlığı, şirketlerin döviz hesaplarının kur korumalı TL mevduata dönüştürmelerine yönelik modeli örneklerle anlattı. Şirketler elindeki dövizi bozdurup TL mevduata hesaba geçerlerse kurumlar vergisi istisnasından yararlanıyor. Kur korumalı mevduat hesabında döviz hesaplarından dönüşen tutar Cuma günü itibariyle 72.3 milyar lira olmak üzere toplam büyüklük 224.6 milyar lirayı geçti. Bu bakiyede 202 milyar lira ile gerçek kişilerin payı yüzde 89.9, 22.6 milyar lira tüzel kişilerin payı da yüzde 10.1'e ulaştı.



ÖRNEKLERLE ANLATILDI

Gelir İdaresi'nce verilen örneğe göre; 31 Aralık 2021 itibariyle bilançosunda 1 milyon dolar olan şirket 14 Ocak 2022'de 6 ay vadeli ve yüzde 15 faizle hesabını dönüştürmüş olsun. 2 Şubat 2021'de alınan 1 milyon dolar 4. geçici vergi dönemini ilgilendirdiği için 1 Ekim 2021 tarihli 8.84 ve 31 Aralık 2021 tarihli 12.98 liralık kur dikkate alınacak. Şirket 4. geçici vergi döneminin son beyan günü olan 17 Şubat'a kadar dövizini TL'ye dönüştürerek korumalı TL mevduatta değerlendirdiği için 4 milyon 140 bin lira kur kazancı için istisna uygulanabilecek. Hazal ATEŞ



SEN KAZAN Kİ TÜRKİYE KAZANSIN'

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Merkez Bankası tarafından "Korumalı Türk Lirası mevduatıyla sen kazan ki Türkiye kazansın" sloganıyla kamu spotu hazırlandı. Kamu spotunu sosyal medya hesabından paylaşan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Kur korumalı Türk Lirası mevduat ve katılım hesabıyla vatandaşlarımızın tasarrufları kazanca, yatırıma ve istihdama dönüşmeye devam ediyor. Haydi sen de Türk Lirası'na değer kat; sen kazan ki Türkiye kazansın" değerlendirmesinde bulundu.



83 BİN 172 KİŞİYE IŞ KAPISI AÇILDI

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Aralık ayında 2 bin 123 yatırım teşvik belgesi düzenledi. Aralık dönemine ait yatırım teşvik belgesi listesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Yatırım teşvik belgeleriyle 52 milyar 951 milyon lira yatırım ile 83 bin 172 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor.

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