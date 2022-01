EYT için hizmet tespiti formülü! Sigortasız çalışanlar dikkat

Çalışanların ilk işe giriş tarihi, emeklilik yaşı ve gerekli prim açısından büyük önem taşıyor. Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) için yeni çalışma merakla beklenirken, geçmişte sigortasız çalışması bulunanların bunları tespit ettirmesi de emeklilik yolunu açabiliyor. Hizmet tespiti başlangıç tarihini geri çekebileceği gibi, prim sayısını da artırabiliyor. Sigortasız çalışmalarını hizmet tespiti ile saydıran pek çok kişi, EYT kapsamında yer alacak düzenlemeden de yararlanabilecek. Hizmet tespitine konu işyerinde hizmetlerin geçtiği yılın sonundan başlayarak 5 yıl içinde mahkemeye başvurulabiliyor. Burada kesintisiz çalışmanın bittiği yılın sonu başlangıç kabul ediliyor. Örneğin; 2 yıl sigortasız çalıştıktan sonra sigortası yapılıp 20 yıl daha çalıştırılan kişi, 2021'de işten çıktıysa, 2026'nın sonuna kadar başvurabiliyor.



KONYA BÜYÜKŞEHİR'DE ULAŞIMA ZAM YOK

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Türkiye'nin en büyük şehirlerine oranla en ucuz ulaşım hizmetini sağladıklarını belirterek, belediyelerine ait toplu ulaşım araçlarında bu yıl da zam yapmayacaklarını duyurdu. Şehirde yaşayan herkesin hayatını kolaylaştırmak ve yüklerini hafifletmek için çaba harcadıklarını vurgulayan Altay, şunları söyledi: "Her gün 72 tramvay, 650 otobüsümüz ile 2 bin 200 sefer yapıyor, 85 bin kilometre mesafe kat ediyoruz. Bir günde yaklaşık 280 bin hemşehrimizi işine, evine ve okuluna ulaştırıyoruz. Toplu ulaşımın yaygın ve ekonomik kullanılmasını sağlamak için sivil biniş ücretine 2 yıldır, öğrenci biniş ücretine de 4 yıldır fiyat artışı yapmadık." Her yıl yaklaşık 178 milyon lira ulaşıma kaynak ayırmaya devam edeceklerini anlatan Altay, "Yolcu sayımızla kıyasladığımız zaman toplu ulaşım kullanan her bir hemşehrimize 635 lira destek vermiş olacağız" dedi.



PRİM OYUNUNA TAZMİNAT

Çalışanların ücreti, sigorta primi, hafta tatil ve yıllık izni' İş Kanunu'yla koruma altında bulunuyor:

● Sigortası düşük ücretten veya eksik yatırılan işten ayrılıp tazminat alabilir mi?

İşverence sigortası 30 günden az bildirilen ya da kazancı düşük bildirilen çalışan iş akdini haklı olarak feshederek kıdem tazminatı isteyebilir.

● Sigortasız çalışan tazminat alabilir mi?

Sigortasız çalışmaların belgelerle kanıtlanması durumunda geriye dönük olarak sigortalılık sağlanacağı gibi, kıdem tazminatı alma hakkı da doğar. Belgeyle kanıtlama imkânı olmayanların hizmetlerinin geçtiği yılın sonunda başlayarak 5 yıl içinde hizmet tespit davası açması gerekiyor.

● Kullanılmayan yıllık izinler yanıyor mu?

İşçinin önceki yıllara ait kullanılmayan yıllık izinlerinin yanacağına ilişkin yasada bir hüküm yok. İş sözleşmesi sona erince kullanılmayan izin sürelerine ait ücret ödenir.

Hazal ATEŞ



TATİLDE ERKEN DAVRANDIK

Turizmde yarıyıl tatili hareketliliği yaşanırken, yaz rezervasyonları da sevindirdi. Yerli turist erken rezervasyonda en çok ilgiyi ise Belek, Kemer ve Bodrum'a gösterdi. Yarıyıl tatilinde oteller dolarken; vatandaş yaz için de hazırlıklara başladı. Yerli turistin yaz tatili için erken rezervasyon talebi 2021'i solladı. TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, erken rezervasyon kampanyasına vatandaşların ilgisinin sürdüğünü söyledi. 2021 yılı erken rezervasyon döneminin salgın belirsizliğinin devam ettiği bir döneme denk geldiğini belirten Bağlıkaya, şunları kaydetti: "Şu anki satışlar, acentelere göre farklılık arz etmekle birlikte 2021'in 2 ila 5 katı üzerinde seyrediyor. Fiyatlara bakıldığında ise acentelerimiz, geçen sene ortalama rezervasyon tutarlarının yüzde 75-80 üzerinde tutarlarla rezervasyon alıyor. 2019 yılı erken rezervasyon rakamlarının aşılmasını bekliyoruz." Bağlıkaya, yurt içi pazarda erken rezervasyon taleplerinde 2022 yaz dönemi için en çok Akdeniz ve Ege bölgelerinin öne çıktığını, taleplere bakıldığında Antalya bölgesinin tercihlerde ön planda olduğunu, geçen yıldan farklı olarak bu yıl Kıbrıs rezervasyonlarının da arttığını gözlemlediklerini söyledi. Destinasyon olarak Belek, Side, Kemer ve Bodrum'un daha çok tercih edildiğini aktaran Bağlıkaya, "Yurt dışından gelen erken rezervasyon taleplerine bakıldığında 2021'e göre yüzde 50'nin üzerinde artış görülüyor" dedi.



YABANCI KAYAĞA GELİYOR

TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, Türkiye'de kar kalitesi ve pist altyapısıyla öne çıkan kayak merkezlerinin, vatandaşların yanı sıra yabancı ziyaretçiler tarafından da son yıllarda artan oranda tercih edildiğini belirtti. Erciyes kayak merkezinin yurt dışından tarifeli seferlerin yanı sıra charter seferlerle de yabancı ziyaretçi ağırladığını aktaran Bağlıkaya, "Erciyes, 2022 kışında 25-30 bin yabancı turist ağırlamayı hedefliyor" dedi. Uludağ'a yabancıların ilgisinin hayli yüksek olduğunu vurgulayan Bağlıkaya, "Polonya ve Rusya pazarlarından her hafta ortalama 2 uçak geliyor. Bursa, Almanya ve Belçika'dan da turist alıyor. Körfez ülkelerinin ilgisi de sürüyor" diye konuştu.



OTOMOBİLE SMS İLE EKSPERTİZ SORGUSU

Uluslararası Ekspertiz Derneği Kurucu Üyesi ve Auto King Oto Ekspertiz Genel Müdürü Aytaç Çınargil, Uluslararası Ekspertiz Derneği'nin kurulduğunu belirterek, şöyle konuştu: "Bu dernek sayesinde SMS ile hasar durumu sorgulama gibi, ekspertiz durumu sorgulaması da yapabileceğiz. Araca en son ekspertiz yapıldığında nelerin olduğunu görebileceğiniz bir sistem kurduk. Altyapı hazır. Tüm ekspertiz noktalarının verilerini açması ve IT ekibinin bunu hazırlaması lazım. Haziran'da hazır olacağını düşünüyoruz."



GAYRİMENKUL SATIŞI REKORA İMZA ATTI

Türkiye genelinde arsa, tarla ve işyeri gibi konut dışı gayrimenkul satışları 2021'de önceki yıla göre yüzde 29.6 artarak 1 milyon 528 bin adede ulaştı ve rekor kırdı. İstanbul Gayrimenkul Değerleme Yönetici Ortağı Ahmet Büyükduman, "Salgın sürecinde kırsal bölgelerde müstakil yaşam isteği arsa ve tarlalara talebi artırdı" dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN