Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Ka'zam'ç sitesi! Konut aidatları çileden çıkardı

    Siteler dairelerin yeni aidatlarını belirlemeye başladı. Ağırlıklı yüzde 40-60 zam olurken, bazı sitelerde artış yüzde 100’ü bile buldu. Uzmanlar, yüksek aidata itiraz yollarını anlattı...

    Ka’zam’ç sitesi

    Yeni yıla girilmesiyle birlikte konut sitelerinde belirlenen aidat tutarları, site sakinleri ile yönetimlerini de karşı karşıya getiriyor. Aidatlara genel olarak yüzde 40-60 aralığında zam yapılırken, bazı sitelerde artış yüzde 100'ü buldu. Uzmanlar, fahiş aidata itiraz yolunu anlattı.



    ÖDEMEK ZORUNLU
    TED Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şebnem Akipek, "Genel giderlerin yani aidatın miktarı, kat malikleri kurulunca belirlenir. Genellikle her yıl sonu veya başında yapılan kat malikleri olağan kurulunda bir yıl için ödenecek miktar tespit edilir. Bu miktar için bir üst sınır yasal olarak çizilmemiştir. Kat malikleri bu giderleri ödemekten kaçınamaz" diye konuştu.



    DAVA HAKKI VAR
    Tesis Yöneticileri Federasyonu Başkanı Yahya Sağır da aidatların genel kurulda kat malikleri tarafından oylanarak belirlendiğine dikkati çekerek, site sakinlerinin, aidat artışının nedenini öğrenebileceğini dile getirdi. Kiracıların da mal sahibinden alacağı vekaletnameyle genel kurullara katılabileceğini ifade eden Sağır, genel kurula katılmayan konut sahipleri için itiraz süreci olduğunu ve ayrıca dava açma hakları bulunduğunu, buna karşın davanın kaybedilmesi halinde aidatın faiziyle birlikte tahsil edileceğini söyledi.



        İTİRAZ YOLU AÇIK
        Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı Avukat Ali Güvenç Kiraz ise aidatlara itiraz sürecine ilişkin şu bilgileri verdi: "Alınan aidat kararı sonrası genel kurula katılmayanlar toplantı tarihinden sonra 6 ay, katılanlar 1 ay içinde sulh hukuk mahkemesine dava açabilir. Burada hakim için önemli olan bir yolsuzluk, usulsüzlük olup olmadığıdır. Eğer yoksa itiraz kabul edilmez. Davalar 6 ay ile 1 yıl içinde sonuçlanır. Bir usulsüzlük yok ama fahiş artışa itiraz edilecekse bu defa 1/3 malik toplanır ve olağanüstü genel kurul ister. Burada bazı kalemlerden tasarruf talep edilir."



        VURGUN YÖNTEMLERİ
        ■ Birbiri ardına yeni masraf kalemleri çıkarılıyor. Tanıdık firmalara yaptırılıyor.
        ■ Bazı yöneticiler aidatları kazanç kapısı haline getiriyor. Bu yüzden genel kurullarda miktarı yükseltiyor.
        ■ Apartmana bazı masraflar yapılmış gibi gösteriliyor. Ya da tanıdık firmalara yaptırılıp daha yüksek fatura alınıyor.
        ■ Diğer masraflar adı altında masraf kalemi oluşturularak aidatlara yansıtılıyor. Genel kurulda az sayıda katılımcı ile ibra ediliyor.
        ■ Faturasız harcama kalemleriyle yine bütçe denkleştiriliyor.



        NE YAPMAK LAZIM?
        ■ Genel kurul toplantılarına mutlaka katılıp alınan kararları inceleyin.
        ■ Harcama dökümlerini inceleyerek fahiş fiyatları sorgulayın.
        ■ Faturasız harcamaları mutlaka yönetime sorun.
        ■ Kullanmadığınız ekstra eklentiler için para ödemeyin.
        ■ Kiracı iseniz demirbaş giderlerini ödemeyin.
        ■ Yönetım planını mutlaka okuyun.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        İBB’ye böyle çöreklendiler
        Haberler Ekonomi Ka'zam'ç sitesi! Konut aidatları çileden çıkardı
            SON DAKİKA