Ka'zam'ç sitesi! Konut aidatları çileden çıkardı





İTİRAZ YOLU AÇIK

Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı Avukat Ali Güvenç Kiraz ise aidatlara itiraz sürecine ilişkin şu bilgileri verdi: "Alınan aidat kararı sonrası genel kurula katılmayanlar toplantı tarihinden sonra 6 ay, katılanlar 1 ay içinde sulh hukuk mahkemesine dava açabilir. Burada hakim için önemli olan bir yolsuzluk, usulsüzlük olup olmadığıdır. Eğer yoksa itiraz kabul edilmez. Davalar 6 ay ile 1 yıl içinde sonuçlanır. Bir usulsüzlük yok ama fahiş artışa itiraz edilecekse bu defa 1/3 malik toplanır ve olağanüstü genel kurul ister. Burada bazı kalemlerden tasarruf talep edilir."