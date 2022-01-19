Ka'zam'ç sitesi! Konut aidatları çileden çıkardı

Yeni yıla girilmesiyle birlikte konut sitelerinde belirlenen aidat tutarları, site sakinleri ile yönetimlerini de karşı karşıya getiriyor. Aidatlara genel olarak yüzde 40-60 aralığında zam yapılırken, bazı sitelerde artış yüzde 100'ü buldu. Uzmanlar, fahiş aidata itiraz yolunu anlattı.
ÖDEMEK ZORUNLU
TED Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şebnem Akipek, "Genel giderlerin yani aidatın miktarı, kat malikleri kurulunca belirlenir. Genellikle her yıl sonu veya başında yapılan kat malikleri olağan kurulunda bir yıl için ödenecek miktar tespit edilir. Bu miktar için bir üst sınır yasal olarak çizilmemiştir. Kat malikleri bu giderleri ödemekten kaçınamaz" diye konuştu.
DAVA HAKKI VAR
Tesis Yöneticileri Federasyonu Başkanı Yahya Sağır da aidatların genel kurulda kat malikleri tarafından oylanarak belirlendiğine dikkati çekerek, site sakinlerinin, aidat artışının nedenini öğrenebileceğini dile getirdi. Kiracıların da mal sahibinden alacağı vekaletnameyle genel kurullara katılabileceğini ifade eden Sağır, genel kurula katılmayan konut sahipleri için itiraz süreci olduğunu ve ayrıca dava açma hakları bulunduğunu, buna karşın davanın kaybedilmesi halinde aidatın faiziyle birlikte tahsil edileceğini söyledi.