AXA’dan yenilikçi fikirlere destek

AXA Sigorta, İTÜ Çekirdek InsurTech Program paydaşlığı kapsamında girişimlere sağladığı desteklere yenisini ekleyerek, Big Bang Start-Up Challenge'da finale çıkan iki girişime maddi destek sağladı. İTÜ Çekirdek InsurTech Programı kapsamında, 12 kurum içi mentörüyle bugüne kadar 80'e yakın girişime destek olan Axa Sigorta, sağladığı bu yeni destek ile yenilikçi iş fikirlerinin hayata geçirilmesine katkı sağlıyor.

Axa Sigorta Satış ve Pazarlama Başkanı ve İcra Kurulu Üyesi Firuzan İşcan, konuyla ilgili şu değerlendirmeleri yaptı: "Axa Sigorta olarak mottomuz 'Gençlerle Birlikte Hareket Ediyoruz'. Çünkü biz geleceğin gençlerle birlikte kurulacağını biliyor ve bu yüzden yaratıcılıklarını ortaya çıkarabilmeleri için onlara ihtiyaç duydukları desteği sunmaya çalışıyoruz. Gençlere ilham vermeye ve gençlerle birlikte geleceği tasarlamaya yönelik geniş kapsamlı çalışmalar yürütüyoruz. Bu çalışmalarımız arasında yetenekli ve ihtiyaç sahibi öğrencilere yönelik burs programları, inovasyon projelerinde üniversite topluluklarına yönelik destekler, sanat ve doğa alanlarında gençlere yönelik sosyal sorumluluk projeleri ve kampüs etkinlikleri gibi ilham verici çalışmalar yer alıyor. Big Bang Start-Up Challenge'da bilim, teknoloji ve tasarımı bir araya getirerek çözümler üreten birbirinden parlak girişimler olduğunu görüyoruz. Sektörün geleceğine gençlerle birlikte damga vurmak istiyoruz."