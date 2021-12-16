Tema İstanbul 2 ile Tema Wold görücüye çıktı (Ekonomi haberleri)

MESA, Artaş, Kantur&Akdaş Ortaklığı tarafından yapılacak Tema İstanbul 2 ile Tema Wold görücüye çıktı. Artaş İnşaat Başkanı Süleyman Çetinsaya, "Projeyi 18 ayda tamamlamayı hedefliyoruz" dedi. Mesa Başkanı Erhan Boysanoğlu, "Tema İstanbul 2'de Covid tecrübesinin yansımalarını, doğa ile iç içe olması, yatay mimari ve geniş balkonlar olarak görebilirsiniz" derken; Kantur&Akdaş Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kantur da "2013'ten bugüne yıllık bazda konut satışlarının 1 milyonun üzerinde seyretmesi konutun ne kadar doğru bir yatırım olduğunun göstergesi" ifadesini kullandı. Tema İstanbul 2'de 80 metrekareden 196 metrekareye kadar geniş bir skalada 2 bin 280 daire ile 70 villa bulunacak. 338 bin metrekarelik alanda kurulacak Tema World de yaşam merkezi niteliğini taşıyacak.

TASARIM BULUŞMASI

Ticaret Bakanlığı ve TİM'in koordinasyonuyla 17-18 Aralık'ta İstanbul'da yapılacak 'Desing Week Türkiye (Türkiye Tasarım Haftası)' tanıtıldı. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, ihracat ailesinin, küresel tedarik zincirindeki kırılmayı lehine kullanmayı başardığını belirterek, "Bu başarıyı sürdürülebilir kılmak adına, tasarımın gücüne inanıyoruz. Yeni dönemde, 'Tasarım', 'Sürdürülebilirlik' ve 'Katma Değer' başlıkları, rekabet gücümüzü belirleyecek unsurlar olacak" dedi. Yerli ve yabancı sektörün duayenlerinin bir araya geldiğini ifade eden Gülle, "Projeyle İstanbul'u dünyada önemli bir tasarım destinasyonu haline getirmenin yanı sıra tasarım ürünlerinin ihracatını artırmayı arzuluyoruz" diye konuştu.

LÜKS ZAMAN

İsviçreli saat üreticisi Patek Philippe, 2021 yılı bitmeden yeni bir modeli daha görücüye çıkardı. 4 patente sahip Ref. 5750P, sadece 15 adet üretilecek. 40 mm x 11.1 mm ölçülere sahip saatin fiyatı ise yaklaşık 639 bin 500 dolar olarak duyuruldu.

OTOMOBİL STOKÇULARINA 50 İLDE OPERASYON

Galericilerin ve gayri resmi alış satım yapanların, bayilerdeki sıfır kilometre otomobilleri alarak sanayi sitelerindeki depolarda, köylerdeki ahırlarda ve özel garajlarda stoklayarak fahiş fiyata sattığı belirlendi. İhbarlar üzerine harekete geçen Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı, 50 ayrı ilde tespit edilen 226 şüpheliyi talimatla ifadeye çağırırken, 51 şüpheli hakkında da gözaltı kararı verdi. Galericiler ve gayri resmi otomobil alım satımı yapanların, bayilerdeki araçları toplayarak, vatandaşın bayiden otomobil alma imkanını ortadan kaldırıp piyasada tekel oluşturdukları ve stokladıkları araçları liste fiyatlarının çok üzerinde satışa sunarak fiyatların artmasına neden oldukları anlaşıldı. Ali Faik ATAY

ZORLU CENTER'A SIFIR ATIK BELGESİ

Zorlu Center, kurduğu Sıfır Atık Yönetim Sistemi ile Çevre Bakanlığı tarafından Sıfır Atık Belgesi aldı. Zorlu Center, topladığı atıkları 21 ayrı sınıfa ayrıştırıyor, yılda bin tona yakın atığın geri dönüşümüne destek oluyor. Zorlu Gayrimenkul Grubu Başkan Vekili Billur Demet Atan, örnek teşkil edecek bir sistem kurduklarını belirterek, "Kaynakların verimli kullanılması ve atıkların geri dönüşüme kazandırılması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

ULUDAĞ'A ÇIKIYORUS

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'da kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı. Yılbaşına sayılı günler kala otellerdeki rezervasyon yüzde 70'lere ulaştı. Yeni sezondan umutlu olan otel işletmecileri, hem yurt içinden hem yurt dışından gelen ilgiden memnun. Bu yıl Rusya ve Ukrayna'dan 30 Aralık itibariyle yüzlerce turistin geleceği öğrenildi. Yılbaşında yüzde 100 doluluk beklediklerini söyleyen otel yöneticisi Harbi Türk, bu ay kişi başı fiyatın hafta içi bin, hafta sonu bin 500 lira olduğunu belirterek, "Yılbaşında gecelik kişi başı fiyatımız 3 bin lira. Ocak'ta ise bin 500 liradan başlıyor" dedi.