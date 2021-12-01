Faizsiz bankacılık için yeni düzenleme (Ekonomi haberleri)

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nca (BDDK) hazırlanan faizsiz bankacılığa ilişkin tebliğ Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre; bankalar, faizsiz bankacılık ilke ve standartları ile ürün ve hizmetlerinin işleyişleri ve dayandıkları akdin getirdiği hak ve yükümlülükler konusunda müşterilerini açık, net ve anlaşılabilir bir şekilde bilgilendirmekle yükümlü olacak. Bilgilendirme; sözlü, yazılı ya da uzaktan iletişim araçlarının kullanılması yoluyla gerçekleştirilebilecek.

3600 EK GÖSTERGE ÇÖZÜLÜYOR

Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, 3600 ek göstergeyle ilgili, "Oluşturduğumuz kurul çalışmalarını tamamladı. Şimdi diğer bakanlıklarla olan görüşmelerimiz devam ediyor, bu sorunu da çözeceğiz" dedi. Kamu personel rejiminin çok parçalı olmasının ciddi bir sorun yarattığını dile getiren Bilgin, şöyle devam etti: "Sözleşmeli personelin sorunlarının çözümü için de çalışıyoruz. 3+1 diye bilinen çerçeve içerisinde kadro haklarını kazanmaları için de gereğini yapacağız. Kamu personelinin özlük hakları, yükselme gibi çok ciddi sorunları var. Bu sorunları birlikte çözeceğiz."

TAPUDA REKOR

Tapu işlemlerinden elde edilen harç geliri 29 Kasım itibarıyla 20 milyar lirayı aşarak tüm zamanların yıllık rekorunu kırdı. 1 Ocak-29 Kasım döneminde tapuda gerçekleştirilen 12.8 milyon işlemden 20 milyar 82 milyon 159 bin lira harç geliri elde edildi. En yüksek gelir 2.6 milyon adede yaklaşan gayrimenkul (konut, işyeri, arsa, tarla) satışlarından geldi. Söz konusu dönemde gayrimenkul satışlarından elde edilen gelir 19 milyar 404 milyon liraya ulaştı. Sektör temsilcileri, yıl sonunda rakamın 23 milyar lirayı bulabileceğini söyledi.

5.1 MİLYAR EURO SATIŞA İMZA ATTI

Henkel, 2021 mali yılının üçüncü çeyreğinde büyüme hedefi doğrultusunda ilerlemeye devam etti, grup düzeyinde yaklaşık 5.1 milyar euro değerinde satış gerçekleştirdi. Henkel CEO'su Carsten Knobel, "Özellikle sürdürülebilirlik alanındaki başarılı inovasyonlar ve dijital iş faaliyetlerinin genişletilmesi büyüme yönünde önemli katkılar sağladı. Güçlü organik satış artışı başarılı markalar ve yenilikçi teknolojilerle oluşan güçlü ve dengeli portföyümüzün göstergesi" dedi.

HAPI YUTTULAR!

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) ürün denetmenleri, müfettişleri ve il sağlık müdürlüğü ekipleri yıl boyunca düzenli sürdüğü denetimleri Kasım'da daha da sıkılaştırdı. İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince yürütülen eczane denetimlerinde, 261 eczanenin İlaç Takip Sistemi (İTS) kayıtları ve fiili stok durumları arasında uyumsuzluk olduğu tespit edildi. TİTCK ürün denetmenleri de 54 ecza deposunda, ilaçların fiziki stok durumu ile İTS kayıtları arasında uyumsuzluk olduğunu belirledi. Söz konusu eczaneler ve ecza depoları ile ilgili idari işlem başlatıldığı belirtildi.

GÖÇMEN OLARAK GİTTİ, CEO OLDU

Jack Dorsey'in istifasıyla Twitter'ın yeni CEO'su Parag Agrawal oldu. Şirkette 10 yılını geçiren Agrawal'ın son olarak baş teknoloji müdürü olarak görev yaptığı biliniyor. 37 yaşında bir Hindistan göçmeni olan Agrawal, Twitter'a katılmadan önce AT&T, Microsoft ve Yahoo'da araştırma stajı yaptı. 2005'te Bombay Teknoloji Enstitüsü'nden bilgisayar bilimleri alanında mezun olan Agrawal, eğitim için ABD'ye taşındı. Stanford mezunu olan Agrawal'ın yolu, gençlik yıllarında Türkiye'ye de düştü. Agrawal, 2001'de İstanbul'da Fizik Olimpiyatları'nda altın madalya kazandı.