Asgari ücrete yüksek artış formülü (Ekonomi haberleri)

Milyonların gözü 2022'de geçerli olacak asgari ücret tutarına çevrildi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 1 Aralık'ta toplanıyor. İşçi sendikalarının zam oranının ilk toplantıda belirlenmesi konusundaki çağrısına, Çalışma Bakanlığı ile işveren sendikasından da olumlu sinyal geldi. Asgari ücretin 4 bin liraya yaklaşması için vergi ve kesintilerin kaldırılması da dahil bütün seçenekler çalışılıyor. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'in tüm kesimlerin görüşlerinin alındığı asgari ücrete yönelik anket sonuçlarını yarın AK Parti Merkez Yürütme Kurulu'nda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la paylaşması bekleniyor. Türk-İş, işçinin talebine ilişkin henüz bir rakam ifade etmese de bekar bir çalışanın aylık yaşam maliyetini 3 bin 903 lira olarak hesapladı. Hazal ATEŞ

FİBER ALTYAPIYA 1.5 MİLYAR TL YATIRACAK

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, fiber alt yapıda Türkiye'nin ihtiyacının 1-1.5 milyon kilometre olduğunu belirterek, "Son 10 yılda fiber altyapıya 7.6 milyar lira yatırım yaptık. Önümüzdeki yıl da 1.5 milyar lira civarında bir yatırım planlıyoruz" dedi. Ortak altyapı konusuna da değinen Murat Erkan, "Ortak altyapı dijital Türkiye hedefine ulaşabilmenin en temel somut yoludur diye düşünüyoruz" ifadesini kullandı.

İŞÇİYE İZİN ÜCRETİ MÜJDESİ

Özel bir şirkette çalışan işçi, işten çıkartıldıktan sonra iş mahkemesinin yolunu tuttu. Yıllık izin ücretlerinin ödenmediğini öne süren işçi, yıllar süren hukuk mücadelesini kazandı. İş mahkemesinin defalarca reddettiği davada son sözü söyleyen Yargıtay 9'uncu Hukuk Dairesi, yıllık iznini biriktiren özel sektör çalışanlarına müjdeli haber verdi. Mahkeme, iş sözleşmesinin herhangi bir nedenle sona ermesiyle kullandırılmayan izinlerin ücretlerinin işçiye ödenmesi gerektiğine hükmetti. Özel sektör çalışanlarının kullanmadıkları izinlerinin ücretinin ödenmesinin yasal zorunluluk olduğuna dikkat çeken Yargıtay, zaman aşımı süresinin sözleşmenin sona erdiği tarihten itibaren 5 yıl olduğuna hükmetti.

DİKKAT! YARIN SON GÜN

■ PRİMDE İLK TAKSİT: Sosyal Güvenlik Kurumu'na olan prim borcunu yapılandıranların peşin ödemeyi ya da ilk taksiti en geç yarın yatırması gerekiyor.

■ VERGİDE 2. TAKSİT: Vergi, trafik cezası ve öğrenim kredisi gibi borçlarını yapılandıranlara da ikinci taksiti ödemesi için tanınan süre yarın doluyor. Yapılandırmanın bozulmaması için ilk 2 taksitin mutlaka tam ve zamanında yatırılması gerekiyor.

■ GELİR TESTİNİ KAÇIRMAYIN: Bugüne kadar hiç gelir testi yaptırmamış vatandaşların 30 Kasım'a kadar gelir testi yaptırmaları durumunda çıkan sonuca göre, geliri asgari ücretin üçte birinin (bin 192 liranın) altında olanların tüm borçları silinecek ve primleri devlet tarafından ödenecek.

■ EMLAK VERGİSİ ZAMANI: Gayrimenkulu olanların emlak vergisinde ikinci taksiti ödeme süresi yarın doluyor.