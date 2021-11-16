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    • Ekonomi
    • 16.11.2021 16:47
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    • 16.11.2021 16:47
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    Evini, ofisini, dükkanını tamir edecekleri ilgilendiriyor! 26 Kasım'a kadar sürecek! A101 dev kampanya başlattı! 22 TL'ye düştü...

    A101 marketleri temel ihtiyaçlar dışında otomobil sahipleri için malzemeler, evinde ufak tefek tamir işleri yapmak isteyenlere stoklarla sınırlı indirimli malzemeler sunuyor. A101'de tekerlek, oto bahçe yapı malzemelerinin satıldığını duyanlar şaşırıyor. Artık A101'de akla hayale gelmeyecek ürünler indirimli fiyatlarıyla satışa çıkarılıyor. Kasım ayına özel yayınlanan aktüel ürünler kataloğunda ev tamiri için ihtiyaçlara yer verildi. İşte o katalog...

    A101 dev kampanya başlattı!

    A101 market olmaktan çıktı. Züccaciye, elektronik, giyim ürünleri satmaya başlayan A101 dur durak bilmiyor. Bu kez de oto bahçe yapı malzemelerini satışa çıkardığını duyurdu. Evinde, ofisinde, dükkanında ufak çapta tamir işi olanlar A101'e koşuyor. 12 - 26 Kasım tarihleri arasında geçerli seçili ürünlerde dev indirim yapıldı. İşte kapış kapış giden o ürünlerin tam listesi!

    SEÇİLİ YAPI MARKET ÜRÜNLERİNDE %11'E VARAN İNDİRİM

    KOZMETİK ÜRÜNLERİNDE KAMPANYA!

    Kozmetik ürünleri satan yerleri unutun. Artık en hesaplı alışveriş A101'de yapılıyor. Makyaj malzemeleri, bakım ürünleri indirimli fiyatlarıyla satılıyor.
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    Haberler Ekonomi Evini, ofisini, dükkanını tamir edecekleri ilgilendiriyor! 26 Kasım'a kadar sürecek! A101 dev kampanya başlattı! 22 TL'ye düştü...
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