Evini, ofisini, dükkanını tamir edecekleri ilgilendiriyor! 26 Kasım'a kadar sürecek! A101 dev kampanya başlattı! 22 TL'ye düştü...

A101 market olmaktan çıktı. Züccaciye, elektronik, giyim ürünleri satmaya başlayan A101 dur durak bilmiyor. Bu kez de oto bahçe yapı malzemelerini satışa çıkardığını duyurdu. Evinde, ofisinde, dükkanında ufak çapta tamir işi olanlar A101'e koşuyor. 12 - 26 Kasım tarihleri arasında geçerli seçili ürünlerde dev indirim yapıldı. İşte kapış kapış giden o ürünlerin tam listesi!