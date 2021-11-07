Tekstil dünyasını buluşturan yarışma! Modaya dokundular

Türkiye tekstil ihracatının yüzde 20'sini tek başına gerçekleştiren, kumaş ve iplikleri 156 ülkede kullanılan Gaziantep önemli bir moda buluşmasına ev sahipliği yaptı. Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (GATHİB) tarafından, Ticaret Bakanlığı desteği ve TİM koordinatörlüğünde organize edilen "Doku Kumaş Tasarım Yarışması", muhteşem bir defile ile final yaptı. Dereceye kalan 10 finalistin geliştirdiği kumaşlar ünlü tasarımcı Dilek Hanif'in ellerinde 40 parçalık bir kreasyona dönüştü. Geceye katılan Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, Türkiye'nin on aylık toplam ihracatının içinde tekstilin payının yüzde 15'leri geçtiğini belirtti. TİM Başkanı İsmail Gülle Ar-Ge, tasarım, inovasyon ve markalaşmaya daha çok ağırlık verilmesi gerektiğini kaydetti.

GAİB Başkanı Fikret Kileci defileye imza atan Dilek Hanif'e hediye takdim etti.

RABUN GÜRBÜZ.