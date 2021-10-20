O gizli rapor sızdırıldı! EYT ve erken yaşta evlilik harekatı! EYT kimleri kapsıyor, son dakika EYT bugün çıkarsa kimler emekli olabilir?

EYT son dakika bugün gelişmeleri yakından takip edilirken EYT kimler emekli olabilir, EYT den faydalanabilir, bugün çıkarsa kimler anında emekli olacak sorularına cevap geldi! EYT müjdesi son dakika olarak duyurulduğu anda ilk işe giriş tarihi yani sigorta başlangıç tarihi 9 Eylül 1999 tarihi ve evveli olan vatandaşlar sigortalılık zamanı ile prim gün şartını karşılayan insanlar anında emekli olabilecekler.
EYT ve erken yaşta velilik masada
Raporda, vatandaşların ekonominin yanı sıra, mülteci meselesi, yargılama süreçlerinin uzun sürmesi, sosyal medyadaki bilgi kirliliği, kadın cinayetleri, EYT, erken yaşta evlilikten doğan mağduriyet ve seçmen kimliklerine yönelik yapılan bazı tanımlamalarla ilgili (Kürt seçmen, Alevi seçmen gibi) sıkıntıları dile getirdiği ifade ediliyor. Takvim.com.tr kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.
Yeni yol haritası hazırlanacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda, AK Parti'nin tüm bu eleştirilerle ilgili yeni bir yol haritası hazırlaması planlanıyor. Meclis'in açılmasının ardından yargı reformu, gıda enflasyonuna karşı atılacak adımlar, dezenformasyonla mücadele yasa teklifi çalışmalarını hızlandıran AK Parti'nin, özellikle erken yaşta evlilikten doğan mağduriyet ve EYT gibi konuları yeniden değerlendirmeye aldığı öğrenildi.