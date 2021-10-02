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    Başvuru için son haftaya girildi! Tarım sektörüne ilaç olacak: Projesi olana 3 milyon TL

    Bahçeden markete ürün kayıplarının azaltılması, akıllı tarım teknolojileri, ambalajlı gıdanın izlenmesi gibi 40 öncelikli konuda hazırlanan Ar-Ge projelerine 3 milyon liraya varan destek verilecek. Başvurular için son tarih 8 Ekim...

    Projesi olana 3 milyon TL
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    Tarım sektörünün ihtiyaç duyduğu 40 öncelikli konuda geliştirilen Ar-Ge projeleri desteklenecek. Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) bünyesinde yürütülen programa başvurular 8 Ekim tarihine kadar alınacak.

    BU KONULARA DİKKAT!
    Program kapsamında üniversiteler ve TÜBİTAK Ar-Ge birimleri için destek üst limiti 300 bin lira, en fazla destek oranı yüzde 100 olarak belirlendi. Sivil toplum ve meslek kuruluşları için de destek üst limiti 300 bin lira oldu.

    Bu projelerde destek oranı en fazla yüzde 70 olarak uygulanacak. Özel sektör kuruluşlarına verilecek destek üst limiti 3 milyon lira, destek oranı da en fazla yüzde 70 şeklinde olacak.

        Ar-Ge desteği verilecek konular arasında, yaş meyve ve sebzede bahçeden markete kadar olan süreçte ürün kayıplarının azaltılmasına yönelik yeni yöntemler ve teknolojilerin geliştirilmesi, akıllı tarım teknolojilerinin üretim ve pazarlanmasında farkındalık ve rekabetçi ortamlar oluşturulmasına yönelik sistemlerin geliştirilmesi gibi başlıklar yer alıyor.

        PROJE ORTAKLIĞI OLACAK


        17. Proje Çağrısı Öncelikli Ar-Ge Konuları kapsamında hazırlanacak projelerde proje ortağı bulunması zorunlu.

            Sadece 'Tarım Ekonomisi Alanındaki Konular' başlığı altında yer alan iki konu kapsamında olan projeler için yapılacak başvurularda proje ortağı zorunluluğu olmayacak. Ancak istenildiğinde proje ortağı alınabilecek.

            DAHA AZ SU İLE VERİM ARTIŞI
            TAGEM tarafından hazırlanan Sulama Yönetimi ve Bitki Su Tüketimi Sistemi (TAGEM SuET) ile tarımsal sulamada daha az ve etkin su kullanımı sağlanıyor. Kuraklıkla mücadelede etkili bir rehber olan TAGEM SuET ile bireysel çiftliklerde sulama şebekelerinde sezon öncesinde ve sonrasında planlamaya yönelik tüm hesaplar gerçekleştirilebiliyor.

            Üretici kendi bölgesini ve yetiştirdiği ürünü sisteme girerek hangi aşamada, ne kadar suya ihtiyacı olduğunu görebiliyor. Ayrıca üretici uyguladığı sulama sistemini de seçerek işlem yapabiliyor.

                Bu şekilde fazla su kullanımı önlenirken, üründen alınacak verimde de artış sağlanıyor. Böylece sistem verilerinin kullanımıyla tarımda su kullanımının etkinliği artıyor.
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                Haberler Ekonomi Başvuru için son haftaya girildi! Tarım sektörüne ilaç olacak: Projesi olana 3 milyon TL
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