Başvuru için son haftaya girildi! Tarım sektörüne ilaç olacak: Projesi olana 3 milyon TL

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Program kapsamında üniversiteler ve TÜBİTAK Ar-Ge birimleri için destek üst limiti 300 bin lira, en fazla destek oranı yüzde 100 olarak belirlendi. Sivil toplum ve meslek kuruluşları için de destek üst limiti 300 bin lira oldu.