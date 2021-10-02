Başvuru için son haftaya girildi! Tarım sektörüne ilaç olacak: Projesi olana 3 milyon TL

Tarım sektörünün ihtiyaç duyduğu 40 öncelikli konuda geliştirilen Ar-Ge projeleri desteklenecek. Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) bünyesinde yürütülen programa başvurular 8 Ekim tarihine kadar alınacak.
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Program kapsamında üniversiteler ve TÜBİTAK Ar-Ge birimleri için destek üst limiti 300 bin lira, en fazla destek oranı yüzde 100 olarak belirlendi. Sivil toplum ve meslek kuruluşları için de destek üst limiti 300 bin lira oldu.
Bu projelerde destek oranı en fazla yüzde 70 olarak uygulanacak. Özel sektör kuruluşlarına verilecek destek üst limiti 3 milyon lira, destek oranı da en fazla yüzde 70 şeklinde olacak.