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    Cari açıkta 11 ayın en düşük seviyesi (Ekonomi haberleri)

    Türkiye'nin son 12 aylık cari işlemler açığı, üst üste 5'inci ayında da gerileyerek Temmuz'da 27.8 milyar dolarla son 11 ayın en düşük seviyesine indi. Merkez Bankası verilerine göre; Türkiye'nin cari işlemler hesabı, Temmuz'da 683 milyon dolar açık verdi. Bu rakam geçen yılın Ekim ayından sonra en düşük seviye oldu.

    Cari açıkta 11 ayın en düşük seviyesi

    Türkiye'nin son 12 aylık cari işlemler açığı, üst üste 5'inci ayında da gerileyerek Temmuz'da 27.8 milyar dolarla son 11 ayın en düşük seviyesine indi. Merkez Bankası verilerine göre; Türkiye'nin cari işlemler hesabı, Temmuz'da 683 milyon dolar açık verdi. Bu rakam geçen yılın Ekim ayından sonra en düşük seviye oldu.

    YAT ÇİÇEK AÇTI!
    Hidden Portside'ın yeni süper yatı, sürdürülebilirlik ve lüks tekne kullanımının birbirini dışlamadığının bir kanıtı oldu. Güneş panelleriyle donatılan lüks elektrikli yatta yer alan geniş iç havlu, üç güverteyi birbirine bağlamak için yukarı doğru yükselen dikey bahçeye ev sahipliği yapıyor. Naboo adını taşıyan yat, 8 misafirin konaklayabileceği dört kamaraya, jakuzi, geniş güneşlenme terası ve açık-kapalı mutfağa sahip.

    SIFIR ATIKTA REKOR
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülük yaptığı sıfır atık projesi ile 24.2 milyon ton kağıt, karton, plastik, cam, organik atık işlenerek ekonomiye kazandırıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "16.5 milyon ton kağıt-karton, 4.1 milyon ton plastik, 1.7 milyon ton cam, 0.4 milyon ton metal, 1.5 milyon ton organik, geri dönüştürülebilir atık Bakanlık'tan lisans alan işletmelerce ekonomiye kazandırıldı" dedi. HAZAL ATEŞ

        İKİNCİ ELE ZAM
        Türkiye         ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında satışlar, Ağustos'ta bir önceki aya göre yüzde 3 azalarak 140 bin 608 olurken, fiyatlarda ortalama yüzde 2.23'lük artış kaydedildi. Bu yılın 8 ayında satışlar, 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 23 düştü. İkinci elde en fazla dizel motorlu araçlar tercih edildi, en çok 4 yaşındaki araçlar satıldı.

        YATIRIM SEFERBERLİĞİ
        Karadeniz gazını 2023'te şebekeye vermeyi hedefleyen Türkiye, yatırım programında buna yönelik altyapı projelerine öncelik verecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayınlanan 2022-2024 Dönemi Yatırım Programları Hazırlıkları konulu genelge çerçevesince Karadeniz gazı için yatırım seferberliği başlatılıyor. Yatırım programında enerji yatırımlarında keşfedilen doğalgaz rezervlerinin ülke ekonomisine kazandırılmasına yönelik altyapı projelerine öncelik verilmesi istendi. BARIŞ ŞİMŞEK.

        TURİZME GENÇLİK DOPİNGİ
        Seyahat         sitesi Enuygun'un araştırmasına göre, bu yaz en çok 26-33 yaşındakiler seyahat ederken, erkekler öne çıktı. En çok tercih edilen tatil bölgeleri ise Antalya, Muğla ve İzmir oldu. Bu yaz uçak biletinde ortalama sepet fiyatı 727 lira, otobüs biletinde 288 lira oldu. Bu yazın en pahalı uçak bileti de 79 bin 45 lira (tek kişi) ile İstanbul- Guangzhou Baiyun uçuşu oldu.

            FAHİŞ FİYAT DENETİMİ
            Ticaret Bakanlığı, üreticiden tüketiciye tedarik kanallarının takip edilmesi, kayıt dışı işlemlerin tespiti, tarımsal ürün piyasalarında gerçekleşen aşırı fiyat artış iddialarını soruşturmak üzere denetimler başlattı. Bakanlık ekipleri, dün eş zamanlı olarak İstanbul, Bursa, Ankara, Aydın, İzmir, Antalya, Adana, Mersin ve Samsun'da 10 toptancı halinde denetim yaptı. Denetimler sadece bununla sınırlı olmayacak. Kamu yararı gözetilerek sürekli devam edecek.

            TARLADA 60 KURUŞ MARKETTE 3 LİRA
            Yozgat'ın Çekerek ilçesine bağlı Çandır köyünde bulunan tarlalarda soğan hasadı sürüyor. Soğan tarlada kilogramı 60-70 kuruşa satılırken, markette ise 2-3 liraya tüketiciyle buluşuyor.

            AXA SİGORTA'YA İŞ'TE EŞİT KADIN SERTİFİKASI
            İş hayatında kadınlara eşit haklar ve fırsatlar sunan kurumlar, Sürdürülebilirlik Akademisi ve İngiliz denetim şirketi Intertek işbirliği ile yapılan bağımsız bir denetim sonrası yeterli puan aldıklarında İş'te Eşit Kadın Sertifikası almaya hak kazanıyor. Axa Sigorta, 800'ü aşkın çalışanı ve 2 bin 500'den fazla acentesi ile araç, konut, sağlık, emeklilik/hayat ve ticari/ kurumsal sigorta ürünleri sunuyor. Çalışanlarının yüzde 54'ü kadınlardan oluşan Axa Sigorta, hem şirket içinde hem de şirket dışında kadınların hayatına değer katacak girişimler üzerinde çalışıyor. Şirket aynı zamanda Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi Prensipleri imzacısı ve Bloomberg Cinsiyet Eşitliği Index'inde (GEI) yer alıyor. Axa Sigorta, Genel Müdürlük ve 9 Bölge Ofisi'nde Intertek tarafından gerçekleştirilen denetimleri başarı ile tamamlayarak İş'te Eşit Kadın Sertifikası almaya hak kazandı.

                KATILIM SAĞLIK BÜYÜYOR
                Katılım Emeklilik'in sağlık ürünlerini tek çatıda toplayan markası Katılım Sağlık, 56 milyon lira prim üretimi ve katılım sigortacılığında yüzde 58'in üzerinde pazar payıyla liderliğini sürdürüyor. Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, "Bireysel ve kurumsal sağlık sigortalarımızın avantajları, kapsayıcılığı ve esnek olması sayesinde sağladığımız fiyat uygunluğu ile Katılım Sağlık liderliğini sürdürüyor. Sektöre de derinlik katıyor" dedi. Sincek, şöyle konuştu: "Türkiye'nin ilk faizsiz özel sağlık sigortası olan Katılım Sağlık, ihtiyaca odaklanan esnek yapısıyla kısa sürede halkımızın teveccühünü kazandı. Kendi kulvarımızda 56 milyon lira prim üretimi ve yüzde 58.4 pazar payıyla lider durumdayız. Kurumsal tarafta sunduğumuz özel grup sağlık sigortası kapsamında yönetimini üstlendiğimiz 195 kurumsal müşterimiz ve 45 bin sağlık sigortası poliçemizle sektörü derinleştirerek öncülük yapıyoruz."

                BES'TE TOPLAM FON 174 MİLYAR LİRA
                Emeklilik Gözetim Merkezi'nin 20 Ağustos verilerine göre; Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) fon büyüklüğü 174 milyar 200 milyon lira oldu. 152 milyar 54 milyon lirası katılımcılardan gelirken, devlet katkısı 22 milyar 179 milyon lira oldu. Sistemdeki katılımcı sayısı ise 6 milyon 956 bine yükseldi. Otomatik Katılım Sistemi'nin 20 Ağustos verileri de açıklandı. Katılımcı sayısının 5 milyon 953 bine yükseldiği sistemde, toplam fon büyüklüğü ise 14 milyar 200 milyon liraya yükseldi.
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                Emekli olamayana toplu para
                Haberler Ekonomi Cari açıkta 11 ayın en düşük seviyesi (Ekonomi haberleri)
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