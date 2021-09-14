Cari açıkta 11 ayın en düşük seviyesi (Ekonomi haberleri)

Türkiye'nin son 12 aylık cari işlemler açığı, üst üste 5'inci ayında da gerileyerek Temmuz'da 27.8 milyar dolarla son 11 ayın en düşük seviyesine indi. Merkez Bankası verilerine göre; Türkiye'nin cari işlemler hesabı, Temmuz'da 683 milyon dolar açık verdi. Bu rakam geçen yılın Ekim ayından sonra en düşük seviye oldu.
YAT ÇİÇEK AÇTI!
Hidden Portside'ın yeni süper yatı, sürdürülebilirlik ve lüks tekne kullanımının birbirini dışlamadığının bir kanıtı oldu. Güneş panelleriyle donatılan lüks elektrikli yatta yer alan geniş iç havlu, üç güverteyi birbirine bağlamak için yukarı doğru yükselen dikey bahçeye ev sahipliği yapıyor. Naboo adını taşıyan yat, 8 misafirin konaklayabileceği dört kamaraya, jakuzi, geniş güneşlenme terası ve açık-kapalı mutfağa sahip.
SIFIR ATIKTA REKOR
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülük yaptığı sıfır atık projesi ile 24.2 milyon ton kağıt, karton, plastik, cam, organik atık işlenerek ekonomiye kazandırıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "16.5 milyon ton kağıt-karton, 4.1 milyon ton plastik, 1.7 milyon ton cam, 0.4 milyon ton metal, 1.5 milyon ton organik, geri dönüştürülebilir atık Bakanlık'tan lisans alan işletmelerce ekonomiye kazandırıldı" dedi. HAZAL ATEŞ