Cari açıkta 11 ayın en düşük seviyesi (Ekonomi haberleri)

TURİZME GENÇLİK DOPİNGİ

Seyahat sitesi Enuygun'un araştırmasına göre, bu yaz en çok 26-33 yaşındakiler seyahat ederken, erkekler öne çıktı. En çok tercih edilen tatil bölgeleri ise Antalya, Muğla ve İzmir oldu. Bu yaz uçak biletinde ortalama sepet fiyatı 727 lira, otobüs biletinde 288 lira oldu. Bu yazın en pahalı uçak bileti de 79 bin 45 lira (tek kişi) ile İstanbul- Guangzhou Baiyun uçuşu oldu.