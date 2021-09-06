Yaşı bekleyene tazminat

Kıdem tazminatı milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor. SGK, bu konuda merak edilen soruları yanıtladı.

Hangi hallerde ödenir?

Emeklilik hakkını elde eden, aynı işverene bağlı olarak en az 1 yıl çalışması ön koşuluyla iyi niyet ve ahlak kuralları nedeni dışında iş sözleşmesi feshedilen, askerlik nedeniyle ayrılan işçiler alabilir.

İşyeri satılırsa işçi kıdemini isteyebilir mi?

İşyerinin kısmen veya tümüyle devredilmesi durumunda, işçiler aynı şartlarla çalışmaya devam eder. Bu durum yasal haklarda kayba yol açmaz, işçiye de haklı fesih nedeni oluşturmaz.

Evlilik nedeniyle ayrılan kadın işçi alabilir mi?

Evet alabilir. Bunun için iş sözleşmesinin evlilik tarihinden itibaren 1 yıl içinde yazılı olarak feshi, evliliği gösteren belgenin işverene sunulması, feshin gerekçesinin evlilik olduğunun açıkça belirtilmesi gerekiyor.

Nasıl hesaplanır?

İş sözleşmesinin feshi durumunda, çalışılan her tam yıl için 30 günlük brüt ücret tutarında kıdem tazminatı ödenir. Bir yıldan artan süreler de oranlanarak hesaplamaya dahil edilir. Tazminatın yıllık tutarı, tavanı aşamaz. Bu da halen 8 bin 284 lira.

Ücreti artırılmayan, tazminatını alarak ayrılabilir mi?

İş sözleşmesinde bir hüküm bulunmaması halinde, uygulamaya ilişkin inisiyatif işverene aittir. Ücret artışlarındaki anlaşmazlık nedeni ile ayrılan işçi istifa etmiş sayılacağından, tazminat hakkı oluşmaz.

Hamilelik veya doğum nedeni ile ayrılana verilir mi?

Hamilelik veya doğum nedenine dayalı işten ayrılan tazminat alamaz.

Malulen emekli olarak ayrılan alır mı?

Evet, kıdem tazminatına hak kazanılan hallerdendir.

Yaş dışındaki emeklilik şartlarını (prim ve yıl) tamamlayanlara ödenir mi?

İş Kanunu'na göre sigortalılık süresini ve prim ödeme gün sayılarını tamamlayarak kendi isteğiyle işten ayrılan işçi kıdem tazminatına hak kazanır. Bunun için Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan 'kıdem tazminatı alabilir' yazısını alarak işverene vermek gerekiyor.

Zamanında ödenmezse faiz istenilebilir mi?

İstenilebilir. Mevduata uygulanan en yüksek faizin ödenmesine hükmedileceği belirtiliyor.