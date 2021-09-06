Faiz oranları patladı! Barut fıçısı yanında halt etmiş! 32 günlük vadeli mevduat faizi ile 25.000 TL aylık faiz getirisi kaç TL?

Birikimini bankada tutanlar amacıyla 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları büyük bir hızla yükselişe geçti. Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, Garanti Bankası, N Kolay Aktif Bank bono hesabı, Alternatif Bank, Odeabank, QNB Finansbank ve Şekerbank doğrultusunda belirlenen 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları rakamları ile 25.000 TL aylık faiz getirisi hesaplama haberimizde... Vadeli hesap açmak amacıyla tercih ettiğiniz rastgele bir bankanın şubesini ziyaret ederek, gişe görevlisinin de sayesinde hesaplarınız açılır. Şubeye gitmek istemezseniz de durumu hazırda kullandığınız bankanızın internet bankacılığı ya da mobil programı üzerinden vadeli hesap açabilirsiniz.
32 günlük vadeli mevduat faizi ile 25.000 TL aylık faiz getirisi kaç TL?
32 günlük vadeli mevduat faizi ile 25.000 TL aylık faiz getirisi kaç TL?