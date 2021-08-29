Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç: 50 bin yapay zeka uzmanı

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, yapay zeka uzmanı sayısını artıracaklarını belirterek, "Üniversitelerimizde lisans, lisans üstü programların sayısını artıracağız. 2025 yılı için 50 bin istihdam hedefi koyduk, 10 bin de lisans üstü mezunu yetiştireceğiz." dedi. Dijital Dönüşüm Ofisi olarak görevlerinin, yenilikçi teknolojilerin Türkiye'nin her yerinde yaygınlaşmasını sağlamak olduğunu aktaran Koç, "Günümüzdeki en önemli yenilikçi teknoloji, yapay zeka. Dünyadaki en değerli 10 şirkete baktığımız zaman, hepsinin yenilikçi teknolojileri kullandığını ve yapay zekayı yoğun biçimde kullandığını görüyoruz" diye konuştu.