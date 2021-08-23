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    • Ekonomi
    • 23.08.2021 17:50
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    • 23.08.2021 17:50
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    2021 toplu sözleşme ikramiyesi ne kadar, kaç TL oldu? Kimler toplu sözleşme ikramiyesi alabilir? Kaç sefer ödenecek?

    2021 toplu sözleşme ikramiyesi ne kadar? Kimler toplu sözleşme ikramiyesi alabilir? Toplu sözleşme ikramiyesinin duyurulmasıyla birlikte milyonlarca memur ve memur emeklisi konuyla ilgili araştırma yapmaya başladı. Milyonlarca memur ve memur emeklisinin 2022 ve 2023 yılında ne kadar maaş alacağı açıklandı. 2022 ilk 6 ay için yüzde 5 artı enflasyon, ikinci 6 ay için yüzde 7 artı enflasyon farkı, 2023 için ilk 6 ay yüzde 8 ikinci altı ay için yüzde 6 zam verildi. Bunun yanı sıra toplu sözleşme ikramiyesi de gündeme geldi. Toplu sözleşme görüşmeleriyle birlikte; toplu sözleşme ikramiyesi ne kadar sorusunun cevabı haberimizde!

    takvim.com.tr
    Toplu sözleşme ikramiyesi ne kadar? 2021 toplu sözleşme ikramiyesi kaç TL?

    Toplu sözleşme ikramiyesi ne kadar? 2021 toplu sözleşme ikramiyesi kaç TL? Kimler toplu sözleşme ikramiyesi alabilir? Memurların 2022 ve 2023 zam oranları belli oldu. Memurların gelecek 2 yıl boyunca ne kadar zam alacağı 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde belli oldu. Hükümet ile memur sendikaları arasında devam eden kıran kırana pazarlık sona erdi. Memura 2022'nin ilk 6 ayında yüzde 5, ikinci 6 ayında yüzde 7 zam verildi. Bu zamların yanı sıra milyonlarca memura toplu sözleşme ikramiyesi de verildi. Peki; toplu sözleşme ikramiyesi ne kadar? Kimler toplu sözleşme ikramiyesi alabilir?

    TOPLU SÖZLEŞME İKRAMİYESİ NE KADAR?

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin konuyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    Sendika faaliyetleri yapmayan sendika adı altında kuruluşlar var. Bu sözleşmede örgütlenme düzeyi yüzde 1 sendikaların istifade edebileceğini de bir araya getirmiş bulunuyoruz. Seyanen zam talebi vardı. Karşılama konusunda yaptığımız pazarlıkları dikkate aldığımız zaman sosyal uzlaşmadan çok ekonomik soruna dönüşmemesi için başka öneride bulunduk. 135 TL olan toplu sözleşme ikramiyesini doğrudan 2 milyon sendika üyesi olan çalışanlarımızın toplu sözleşme ikramiyesini 400 lira yaptık. Sözleşme bu süreç içerisinde tamamlanacaktır.

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 2022 ve 2023'teki memur zam oranlarını açıkladı.

    Bakan Bilgin'in açıklamalarından öne çıkanlar:

    Tabii sendikalarla uzlaşmak, sözleşme yapmak takdir edeceğiniz gibi kolay bir iş değil. Büyük bir uzlaşmayla buraya geldik. Memur-Sen ailesine teşekkür ediyorum.

    Genel çerçevede yürüttüğümüz genel hususlar konusunda uzlaşmaya vardık. bu uzlaşma zeminini şimdiden bütün memurlara, çalışanlara, kamu görevlilerine, Türkiye'mize hayırlı olmasını diliyorum.

        Türk ekonomisi geçtiğimiz çeyrekte yüzde 7 büyüdü. Bu Türkiye'nin üretim gücünü ifade eden bir göstergedir. Enflasyon altında yurttaşımı, çalışanlarımızı, kamu görevlilerimizi ezdirmeyeceğiz.

        Toplu sözleşme ikramiyesi, 375 Sayılı KHK'nın ek 4.maddesinde şu şeklide düzenlenmiştir; "25/6/2001 tarihli ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu hükümleri uyarınca kamu görevlileri sendikalarına üye olup, aylık veya ücretinden üyelik ödentisi kesilen kamu görevlilerine ocak, nisan, temmuz ve ekim aylarında aylık veya ücretleri ile birlikte toplu sözleşme ikramiyesi ödenir. Bu madde uyarınca yapılan ödeme, damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz ve ilgili mevzuatı uyarınca ödenmekte olan zam, tazminat, ödenek, döner sermaye payı, ikramiye, ücret ve her ne ad altında olursa olsun benzer ödemelerin hesabında dikkate alınmaz." Bu düzenlemeye göre, herhangi bir sendikaya üye olan memurlara ocak, nisan, temmuz ve ekim aylarında, en son imzalanmış toplu sözleşmede belirlenen tutarda toplu sözleşme ikramiyesi ödenmektedir.

        2022'de yüzde 12, 2023'te yüzde 14 zam

        2022 ilk 6 ay için yüzde 5 artı enflasyon, ikinci yarısı için yüzde 7 artı enflasyon toplamda yüzde 12'lik bir artışı önerdiğimizi belirtmek isterim.

        2023'ün ilk 6 ayında yüzde 8, ikinci altı ayında yüzde 6 zam yapılacak. Zam oranlarına enflasyon farkları da uygulanacak.

        3600 Ek Gösterge'de son durum

        3600 Ek Gösterge meselesi bu sözleşme döneminde tamamlanacaktır.

        Sözleşmeli çalışanlar için 3+1 ilkesini benimsedik. Onun da teknik ayrıntısını arkadaşlar hazırladılar.

        TOPLU SÖZLEŞME İKRAMİYESİ NEDİR?

        Mevcutta alınan İlave tediye ikramiyelerin dışında Mart ve Eylül aylarında ödenen 30' ar günlük sendika toplu sözleşme ikramiyesi ödenir.

        Toplu Sözleşme İkramiyesi, sendika üyesi ile, sendika üyesi olmayanlar arasında, bu kanunca öngörülen tek farktır. Her hangi bir sendikanın üyesi olan kamu çalışanları arasında, kanunda tanımlanan hiçbir fark söz konusu bile değildir.

            KİMLER TOPLU SÖZLEŞME İKRAMİYESİ ALABİLİR?

            Kamu görevlilerine ödenecek toplu sözleşme ikramiyesi 375 sayılı KHK ile düzenlenmiştir. KHK'da toplu sözleşme ödeneğinin kimlere ve ne zaman ödeneceği gibi hususlara dair hükümler bulunmaktadır.

            Toplu sözleşme ikramiyesi, sendika üyesi olup aylık veya ücretlerinden sendika aidatı kesilen kamu görevlilerine yapılan ödemedir. Toplu sözleşme ikramiyesi yılda dört kez ödenmektedir. Ödeme yapılan aylar ocak, nisan, temmuz ve ekim aylarıdır. Toplu sözleşme ikramiyesi ile amaçlanan sendika üyesi olan kamu görevlilerinden kesilen toplu sözleşme ikramiyelerinin kamu işvereni tarafından arşılanmasıdır.

            Sendika aidatı gerek aynı sendikaya üye gerekse farklı sendika üyesi memurlar için farklı olabilmesine karşın toplu sözleşme ikramiyesi her kamu görevlisi için aynı tutardadır. 375 sayılı KHK'ya göre kamu görevlilerine toplu sözleşme ikramiyesi olarak ödenecek tutar 45-TL olarak belirlenmiştir.
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            Haberler Ekonomi 2021 toplu sözleşme ikramiyesi ne kadar, kaç TL oldu? Kimler toplu sözleşme ikramiyesi alabilir? Kaç sefer ödenecek?
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