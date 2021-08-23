2021 toplu sözleşme ikramiyesi ne kadar, kaç TL oldu? Kimler toplu sözleşme ikramiyesi alabilir? Kaç sefer ödenecek?

Toplu sözleşme ikramiyesi ne kadar? 2021 toplu sözleşme ikramiyesi kaç TL? Kimler toplu sözleşme ikramiyesi alabilir? Memurların 2022 ve 2023 zam oranları belli oldu. Memurların gelecek 2 yıl boyunca ne kadar zam alacağı 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde belli oldu. Hükümet ile memur sendikaları arasında devam eden kıran kırana pazarlık sona erdi. Memura 2022'nin ilk 6 ayında yüzde 5, ikinci 6 ayında yüzde 7 zam verildi. Bu zamların yanı sıra milyonlarca memura toplu sözleşme ikramiyesi de verildi. Peki; toplu sözleşme ikramiyesi ne kadar? Kimler toplu sözleşme ikramiyesi alabilir?
TOPLU SÖZLEŞME İKRAMİYESİ NE KADAR?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin konuyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Sendika faaliyetleri yapmayan sendika adı altında kuruluşlar var. Bu sözleşmede örgütlenme düzeyi yüzde 1 sendikaların istifade edebileceğini de bir araya getirmiş bulunuyoruz. Seyanen zam talebi vardı. Karşılama konusunda yaptığımız pazarlıkları dikkate aldığımız zaman sosyal uzlaşmadan çok ekonomik soruna dönüşmemesi için başka öneride bulunduk. 135 TL olan toplu sözleşme ikramiyesini doğrudan 2 milyon sendika üyesi olan çalışanlarımızın toplu sözleşme ikramiyesini 400 lira yaptık. Sözleşme bu süreç içerisinde tamamlanacaktır.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 2022 ve 2023'teki memur zam oranlarını açıkladı.
Bakan Bilgin'in açıklamalarından öne çıkanlar:
Tabii sendikalarla uzlaşmak, sözleşme yapmak takdir edeceğiniz gibi kolay bir iş değil. Büyük bir uzlaşmayla buraya geldik. Memur-Sen ailesine teşekkür ediyorum.
Genel çerçevede yürüttüğümüz genel hususlar konusunda uzlaşmaya vardık. bu uzlaşma zeminini şimdiden bütün memurlara, çalışanlara, kamu görevlilerine, Türkiye'mize hayırlı olmasını diliyorum.