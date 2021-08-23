Toplu sözleşme ikramiyesi nasıl alınır? Toplu sözleşme ikramiyesi nedir? Sözleşme ikramiyesi kimlere var?

Toplu sözleşme ikramiyesi kimlere var? Milyonlarca memur ve memur emeklisine zam oranının ardından yan haklarla ilgili merakla beklenen açıklama da geldi. Memurlara seyyanen zam uygulaması çıkmadı ancak milyonlarca kişi toplu sözleşme ikramiyesi almaya hak kazandı. Memura ve memur emeklisine 2022'nin ilk 6 ayında yüzde 5, ikinci 6 ayında yüzde 7 zam verilmişti. Mart ve Eylül aylarında ödenen 30' ar günlük sendika toplu sözleşme ikramiyesi de bu yıl 400 liraya yükseltildi. Peki; toplu sözleşme ikramiyesi kimlere var? Kamu görevlilerine ödenecek toplu sözleşme ikramiyesi 375 sayılı KHK ile düzenlenmiştir. KHK'da toplu sözleşme ödeneğinin kimlere ve ne zaman ödeneceği gibi hususlara dair hükümler bulunmaktadır.
TOPLU SÖZLEŞME İKRAMİYESİ NEDİR?
Mevcutta alınan İlave tediye ikramiyelerin dışında Mart ve Eylül aylarında ödenen 30' ar günlük sendika toplu sözleşme ikramiyesi ödenir.
Toplu Sözleşme İkramiyesi, sendika üyesi ile, sendika üyesi olmayanlar arasında, bu kanunca öngörülen tek farktır. Her hangi bir sendikanın üyesi olan kamu çalışanları arasında, kanunda tanımlanan hiçbir fark söz konusu bile değildir.
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KİMLER TOPLU SÖZLEŞME İKRAMİYESİ ALABİLİR?
Kamu görevlilerine ödenecek toplu sözleşme ikramiyesi 375 sayılı KHK ile düzenlenmiştir. KHK'da toplu sözleşme ödeneğinin kimlere ve ne zaman ödeneceği gibi hususlara dair hükümler bulunmaktadır.
Toplu sözleşme ikramiyesi, sendika üyesi olup aylık veya ücretlerinden sendika aidatı kesilen kamu görevlilerine yapılan ödemedir. Toplu sözleşme ikramiyesi yılda dört kez ödenmektedir. Ödeme yapılan aylar ocak, nisan, temmuz ve ekim aylarıdır. Toplu sözleşme ikramiyesi ile amaçlanan sendika üyesi olan kamu görevlilerinden kesilen toplu sözleşme ikramiyelerinin kamu işvereni tarafından arşılanmasıdır.