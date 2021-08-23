Toplu sözleşme ikramiyesi nasıl alınır? Toplu sözleşme ikramiyesi nedir? Sözleşme ikramiyesi kimlere var?

Sendika aidatı gerek aynı sendikaya üye gerekse farklı sendika üyesi memurlar için farklı olabilmesine karşın toplu sözleşme ikramiyesi her kamu görevlisi için aynı tutardadır. 375 sayılı KHK'ya göre kamu görevlilerine toplu sözleşme ikramiyesi olarak ödenecek tutar 45-TL olarak belirlenmiştir.

TOPLU SÖZLEŞME İKRAMİYESİ NE KADAR?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin konuyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Sendika faaliyetleri yapmayan sendika adı altında kuruluşlar var. Bu sözleşmede örgütlenme düzeyi yüzde 1 sendikaların istifade edebileceğini de bir araya getirmiş bulunuyoruz. Seyanen zam talebi vardı. Karşılama konusunda yaptığımız pazarlıkları dikkate aldığımız zaman sosyal uzlaşmadan çok ekonomik soruna dönüşmemesi için başka öneride bulunduk. 135 TL olan toplu sözleşme ikramiyesini doğrudan 2 milyon sendika üyesi olan çalışanlarımızın toplu sözleşme ikramiyesini 400 lira yaptık. Sözleşme bu süreç içerisinde tamamlanacaktır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 2022 ve 2023'teki memur zam oranlarını açıkladı.