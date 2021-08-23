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    • Ekonomi
    • 23.08.2021 18:10
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    • 23.08.2021 18:10
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    Toplu sözleşme ikramiyesi nasıl alınır? Toplu sözleşme ikramiyesi nedir? Sözleşme ikramiyesi kimlere var?

    Toplu sözleşme ikramiyesi nasıl alınır? Toplu sözleşme ikramiyesi nedir? Milyonlarca memura ve memur emeklisine gelen zam iddialarının ardından gözler yan haklara çevrildi. Yan haklardan birisi de toplu sözleşme ikramiyesi oldu. Daha önce 135 TL olarak belirlenen toplu sözleşme ikramiyesine büyük bir zam yapıldı. Yapılan açıklamayla memura ve memur emeklisine 2022'nin ilk 6 ayında yüzde 5, ikinci 6 ayında yüzde 7 zam verildi. Bu verilen zamların ardından bir müjdeli haber de toplu sözleşme ikramiyesi oldu. Peki; toplu sözleşme ikramiyesi nedir? Kamu görevlilerine ödenecek toplu sözleşme ikramiyesi 375 sayılı KHK ile düzenlenmiştir. KHK'da toplu sözleşme ödeneğinin kimlere ve ne zaman ödeneceği gibi hususlara dair hükümler bulunmaktadır.

    takvim.com.tr
    Milyonlarca kişi alabilecek! Toplu sözleşme ikramiyesi nedir? Toplu sözleşme ikramiyesi kimlere var?

    Toplu sözleşme ikramiyesi kimlere var? Milyonlarca memur ve memur emeklisine zam oranının ardından yan haklarla ilgili merakla beklenen açıklama da geldi. Memurlara seyyanen zam uygulaması çıkmadı ancak milyonlarca kişi toplu sözleşme ikramiyesi almaya hak kazandı. Memura ve memur emeklisine 2022'nin ilk 6 ayında yüzde 5, ikinci 6 ayında yüzde 7 zam verilmişti. Mart ve Eylül aylarında ödenen 30' ar günlük sendika toplu sözleşme ikramiyesi de bu yıl 400 liraya yükseltildi. Peki; toplu sözleşme ikramiyesi kimlere var? Kamu görevlilerine ödenecek toplu sözleşme ikramiyesi 375 sayılı KHK ile düzenlenmiştir. KHK'da toplu sözleşme ödeneğinin kimlere ve ne zaman ödeneceği gibi hususlara dair hükümler bulunmaktadır.

    TOPLU SÖZLEŞME İKRAMİYESİ NEDİR?

    Mevcutta alınan İlave tediye ikramiyelerin dışında Mart ve Eylül aylarında ödenen 30' ar günlük sendika toplu sözleşme ikramiyesi ödenir.

    Toplu Sözleşme İkramiyesi, sendika üyesi ile, sendika üyesi olmayanlar arasında, bu kanunca öngörülen tek farktır. Her hangi bir sendikanın üyesi olan kamu çalışanları arasında, kanunda tanımlanan hiçbir fark söz konusu bile değildir.

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    KİMLER TOPLU SÖZLEŞME İKRAMİYESİ ALABİLİR?

    Kamu görevlilerine ödenecek toplu sözleşme ikramiyesi 375 sayılı KHK ile düzenlenmiştir. KHK'da toplu sözleşme ödeneğinin kimlere ve ne zaman ödeneceği gibi hususlara dair hükümler bulunmaktadır.

    Toplu sözleşme ikramiyesi, sendika üyesi olup aylık veya ücretlerinden sendika aidatı kesilen kamu görevlilerine yapılan ödemedir. Toplu sözleşme ikramiyesi yılda dört kez ödenmektedir. Ödeme yapılan aylar ocak, nisan, temmuz ve ekim aylarıdır. Toplu sözleşme ikramiyesi ile amaçlanan sendika üyesi olan kamu görevlilerinden kesilen toplu sözleşme ikramiyelerinin kamu işvereni tarafından arşılanmasıdır.

        Sendika aidatı gerek aynı sendikaya üye gerekse farklı sendika üyesi memurlar için farklı olabilmesine karşın toplu sözleşme ikramiyesi her kamu görevlisi için aynı tutardadır. 375 sayılı KHK'ya göre kamu görevlilerine toplu sözleşme ikramiyesi olarak ödenecek tutar 45-TL olarak belirlenmiştir.

        TOPLU SÖZLEŞME İKRAMİYESİ NE KADAR?

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin konuyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        Sendika faaliyetleri yapmayan sendika adı altında kuruluşlar var. Bu sözleşmede örgütlenme düzeyi yüzde 1 sendikaların istifade edebileceğini de bir araya getirmiş bulunuyoruz. Seyanen zam talebi vardı. Karşılama konusunda yaptığımız pazarlıkları dikkate aldığımız zaman sosyal uzlaşmadan çok ekonomik soruna dönüşmemesi için başka öneride bulunduk. 135 TL olan toplu sözleşme ikramiyesini doğrudan 2 milyon sendika üyesi olan çalışanlarımızın toplu sözleşme ikramiyesini 400 lira yaptık. Sözleşme bu süreç içerisinde tamamlanacaktır.

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 2022 ve 2023'teki memur zam oranlarını açıkladı.

        Bakan Bilgin'in açıklamalarından öne çıkanlar:

        Tabii sendikalarla uzlaşmak, sözleşme yapmak takdir edeceğiniz gibi kolay bir iş değil. Büyük bir uzlaşmayla buraya geldik. Memur-Sen ailesine teşekkür ediyorum.

        Genel çerçevede yürüttüğümüz genel hususlar konusunda uzlaşmaya vardık. bu uzlaşma zeminini şimdiden bütün memurlara, çalışanlara, kamu görevlilerine, Türkiye'mize hayırlı olmasını diliyorum.

        Türk ekonomisi geçtiğimiz çeyrekte yüzde 7 büyüdü. Bu Türkiye'nin üretim gücünü ifade eden bir göstergedir. Enflasyon altında yurttaşımı, çalışanlarımızı, kamu görevlilerimizi ezdirmeyeceğiz.

        2022'de yüzde 12, 2023'te yüzde 14 zam

        2022 ilk 6 ay için yüzde 5 artı enflasyon, ikinci yarısı için yüzde 7 artı enflasyon toplamda yüzde 12'lik bir artışı önerdiğimizi belirtmek isterim.

        2023'ün ilk 6 ayında yüzde 8, ikinci altı ayında yüzde 6 zam yapılacak. Zam oranlarına enflasyon farkları da uygulanacak.

            3600 Ek Gösterge'de son durum

            3600 Ek Gösterge meselesi bu sözleşme döneminde tamamlanacaktır.

            Sözleşmeli çalışanlar için 3+1 ilkesini benimsedik. Onun da teknik ayrıntısını arkadaşlar hazırladılar.
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            Haberler Ekonomi Toplu sözleşme ikramiyesi nasıl alınır? Toplu sözleşme ikramiyesi nedir? Sözleşme ikramiyesi kimlere var?
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