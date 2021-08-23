Artık markalar pazarlama stratejilerinde 'koku'yu kullanıyor

Günümüzde markalar müşterilerin beş duyusuna hitap eden pazarlama stratejileri geliştiriyor. Koku duyusu, yönlendirici ve hatırlatıcı özelliğe sahip olması nedeniyle öne çıkıyor.

Bunun bilincinde olan markalar imza kokularıyla rakiplerinin önüne geçiyor. Harald Vogt'un kurduğu 'Kokulu Pazarlama Derneği'nin araştırmasına göre; kurumsal kokulandırılmış alanlarda satışlar yüzde 6, alışveriş yapma isteği yüzde 15 ve müşterilerin mağazada kalma süresi yüzde 16 artıyor.

INBUSINESS'ın haberine göre; Saran Özgülistan Kozmetik ile 50 markaya koku tasarlayan Kimya Mühendisi Özge Öğütçü, Türkiye'de kurumsal imza kokusuna talep gösterenlerin yüzde 70'ini giyim-moda markalarının oluşturduğunu söyledi.

"Onları ev kozmetiği ve mobilya izliyor" diyen Öğütçü, pandemide müşterileri için tasarladıkları kokularda sağlık ve huzur vadeden lavanta notalarını tercih ettiğini anlattı. Öğütçü, kurumsal kokulandırma alanında ilk müşterilerinin D'S Damat- Tween olduğunu kaydetti. Şimdi ise müşteriler arasında LC Waikiki, Defacto, Altınyıldız, Cacharel, Pierre Cardin, Network, Schafer, Fenerbahçe ve Özdilek AVM var.

KİM, NE YAPIYOR?



Şubelerinde müşterilerin güvenli ve huzurlu hissetmeleri için özel bir koku kullanan Türkiye Ekonomi Bankası (TEB), bu sayede şubede daha fazla zaman geçirilmesini hedefliyor.



Yeni kesilmiş ahşap kokusuyla müşterilerini egzotik ormanların içine çeken Koçtaş, 'Kendin Yap' felsefesi ile müşterilerine ilham eriyor.

Vakko özel olarak tasarladığı mağaza kokusuyla ziyaretçilerine ferahlık duygusu uyandırıyor.