Yaşlıya 2.625 TL! 6 önemli imkan var

Yaşlılar için ülkemizde pek çok destek var. Bunlar arasında 65 yaş aylığı ve evde bakım desteği dikkat çekiyor. Şartları sağlayanlar, 2 destekle ayda 2 bin 625 lira alabiliyor:
● 65 YAŞ AYLIĞI:
65 yaş üstü muhtaç vatandaşlara 828,21 lira ödeme yapılıyor. Bu ödemede kişinin kendisinin ve eşinin gelirine bakılıyor. İkisinin toplam geliri bin 705 liradan az ise maaş bağlanıyor.
● EVDE BAKIM DESTEĞİ:
Devlet, bakıma muhtaç olduğu tespit edilen yaşlıların ailelerinden ayrılmaması için de evde bakım desteği sağlıyor. Aylık ödeme bin 797 lira. Bu destek için yüzde 50 ve üzerinde engelli raporu gerekiyor. Maaş yaşlıya değil, bakana veriliyor. Hane içinde kişi başı gelirin bin 705 liranın altında olması gerekiyor.
● SAĞLIK HİZMETİ:
Engelli ya da çok yaşlı olduğu için bakıma muhtaç kişilere evde sağlık hizmeti veriliyor. Bunun için bir bedel de istenmiyor.
● ÜCRETSİZ ULAŞIM:
65 yaş ve üzeri olanlar şehir içi toplu taşımalardan ücretsiz yararlanıyor.