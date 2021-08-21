Yaşlıya 2.625 TL! 6 önemli imkan var

Yaşlılar için ülkemizde pek çok destek var. Bunlar arasında 65 yaş aylığı ve evde bakım desteği dikkat çekiyor. Şartları sağlayanlar, 2 destekle ayda 2 bin 625 lira alabiliyor:

● 65 YAŞ AYLIĞI:

65 yaş üstü muhtaç vatandaşlara 828,21 lira ödeme yapılıyor. Bu ödemede kişinin kendisinin ve eşinin gelirine bakılıyor. İkisinin toplam geliri bin 705 liradan az ise maaş bağlanıyor.