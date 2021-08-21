İşte strateji

Ulusal Yapay Zeka Stratejisi'ne ilişkin Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Stratejinin önsözünü yazan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Yapay zeka sistemlerinin ortak değerlerimize uygun olarak geliştirilmesini ve işletilmesini de kapsayan bir anlayışla tasarlanması suretiyle köklü medeniyet tecrübemizle harmanlanmış yeni bir tekno ekonomik atılım yaparak, topyekun insanlığa değer katma imkanımız var" ifadesini kullandı. Strateji belgesine göre, yapay zeka alanında istihdamın 50 bin kişiye yükseltilmesi, lisansüstü mezun sayısının 10 bin kişiye çıkarılması hedefleniyor.

Erdem Anılan