YHT'lerde günlük sefer 40’a çıktı (Ekonomi haberleri)

DÖRTNALA SATIŞ

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM), bu yıl yapılan 3 yarış tayı mezatında toplam 171 baş safkan Arap atın satışını yaparak, 18 milyon 866 bin lira gelir elde etti. TİGEM Genel Müdür Yardımcısı Ali Osman Kıyak, bin 500 at varlığı ile Sultansuyu, Karacabey ve Anadolu işletmelerinde faaliyet yürüttüklerini belirterek, "TİGEM dünyada at varlığı olarak toplam Arap atı sayısının yüzde 35'ine sahip, dünyada lider bir kuruluş. Yarış sahalarında koşan atların yüzde 23'ü TİGEM kökenli. Atlarımıza yoğun ilgi ve talep var" diye konuştu. Son satışta en yüksek fiyata 400 bin lira ile 'Gerçekçioğlu'nun gittiğini söyleyen Kıyak, bu yıl 4 satışın daha olacağını kaydederek, "Bunların biri Karacabey işletmemizin, 3 tane de İstanbul Veliefendi'de elit tay satışı yapacağız" dedi.