YHT'lerde günlük sefer 40’a çıktı (Ekonomi haberleri)

TCDD Taşımacılık AŞ tarafından işletilen yüksek hızlı trenlerin (YHT) sefer sayıları, bugün itibarıyla 36'dan 40'a yükseltildi. Yeni düzenlemeyle, YHT'ler Ankara-İstanbul hattında 16, Ankara-Konya hattında 10, Konya- Eskişehir hattında 8, Ankara-Eskişehir hattında 6 olmak üzere günlük 40 sefer gerçekleştirecek.
BAKAN VARANK'TAN TRENDYOL'A ZİYARET
Trendyol'un transfer merkezini ziyaret eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Trendyol 16.5 milyar dolarlık bir değerlemeyle Türkiye'nin ilk 'decacorn'u oldu. Türkiye ekonomisinin, özellikle teknoloji firmalarının ne kadar başarılı olduğunu gösteren bir gelişme" dedi. Varank, 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi'ndeki 10 unicorn çıkarma hedefine yaklaştıklarını belirtti.
YENİLENEBİLİR ENERJİ İÇİN 1 AY EK SÜRE
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması'ndan faydalanacak lisanslı elektrik üretim santralleri için bir sonraki yıla ilişkin başvuru süresini 30 Kasım'a uzattı. Yetkililer, 2022 başvurularının Eylül'den itibaren alınmaya başlanmasının planlandığını ifade etti.