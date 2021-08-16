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    YHT'lerde günlük sefer 40’a çıktı (Ekonomi haberleri)

    TCDD Taşımacılık AŞ tarafından işletilen yüksek hızlı trenlerin (YHT) sefer sayıları, bugün itibarıyla 36'dan 40'a yükseltildi. Yeni düzenlemeyle, YHT'ler Ankara-İstanbul hattında 16, Ankara-Konya hattında 10, Konya- Eskişehir hattında 8, Ankara-Eskişehir hattında 6 olmak üzere günlük 40 sefer gerçekleştirecek.

    YHT’lerde günlük sefer 40’a çıktı

    TCDD Taşımacılık AŞ tarafından işletilen yüksek hızlı trenlerin (YHT) sefer sayıları, bugün itibarıyla 36'dan 40'a yükseltildi. Yeni düzenlemeyle, YHT'ler Ankara-İstanbul hattında 16, Ankara-Konya hattında 10, Konya- Eskişehir hattında 8, Ankara-Eskişehir hattında 6 olmak üzere günlük 40 sefer gerçekleştirecek.

    BAKAN VARANK'TAN TRENDYOL'A ZİYARET
    Trendyol'un     transfer merkezini ziyaret eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Trendyol 16.5 milyar dolarlık bir değerlemeyle Türkiye'nin ilk 'decacorn'u oldu. Türkiye ekonomisinin, özellikle teknoloji firmalarının ne kadar başarılı olduğunu gösteren bir gelişme" dedi. Varank, 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi'ndeki 10 unicorn çıkarma hedefine yaklaştıklarını belirtti.

    YENİLENEBİLİR ENERJİ İÇİN 1 AY EK SÜRE
    Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması'ndan faydalanacak lisanslı elektrik üretim santralleri için bir sonraki yıla ilişkin başvuru süresini 30 Kasım'a uzattı. Yetkililer, 2022 başvurularının Eylül'den itibaren alınmaya başlanmasının planlandığını ifade etti.

        EVDE YAKININA BAKANA 1.797 TL
        Ülkemizde bakıma muhtaç yaşlılar ile engelliler için evde bakım desteği veriliyor. Halen 530 bin kişinin yararlandığı bu desteğin tutarı Temmuz itibariyle aylık bin 797 liraya çıkarken, yeni ödemeler de dünden itibaren hesaplara yatırıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "968.2 milyon lira evde bakım yardımı ödemesini dünden itibaren hesaplara yatırıyoruz. Ödemelerin hayırlı olmasını dilerim" dedi. Evde bakım desteği; yüzde 50 engelli raporu bulunan, kendi ihtiyacını karşılayamayacak kadar hasta, yaşlı kişilerin bakımı için ödeniyor. Ayrıca hane içinde kişi başına düşen gelirin bin 705 liranın altında olması gerekiyor. Destek, bakımı üstlenen akrabaya ödeniyor.

        EFSANE GERİ DÖNDÜ!
        Lamborghini'nin         70'li yılların ilk dönemlerinde yüzünü gösteren efsane modeli Countach geri döndü. Hibrit Countach LPI 800-4, yalnızca 112 adet üretilecek. 12 silindir 6.5 litrelik motoruyla birlikte dört tekerlekten çekişe sahip otomobil, 2.8 saniyede 0'dan 100'e çıkabiliyor. 0-200'ü 8.6 saniye olan otomobilin maksimum hızı ise 355 km/s.

        ESNAFIN YÜZ YÜZE EĞİTİM SEVİNCİ
        Türkiye         Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken, yüz yüze eğitimin 6 Eylül'de başlayacak olmasının esnafı sevindirdiği belirtti. Eğitim-öğretim yılının başladığı dönemde ortalama 25 milyar lira harcama yapıldığını bildiren Palandöken, "Bu da piyasanın hareketlenmesi ve esnafımızın iş yapabilmesi açısından önem arz ediyor" diye konuştu.

            DÖRTNALA SATIŞ
            Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM), bu yıl yapılan 3 yarış tayı mezatında toplam 171 baş safkan Arap atın satışını yaparak, 18 milyon 866 bin lira gelir elde etti. TİGEM Genel Müdür Yardımcısı Ali Osman Kıyak, bin 500 at varlığı ile Sultansuyu, Karacabey ve Anadolu işletmelerinde faaliyet yürüttüklerini belirterek, "TİGEM dünyada at varlığı olarak toplam Arap atı sayısının yüzde 35'ine sahip, dünyada lider bir kuruluş. Yarış sahalarında koşan atların yüzde 23'ü TİGEM kökenli. Atlarımıza yoğun ilgi ve talep var" diye konuştu. Son satışta en yüksek fiyata 400 bin lira ile 'Gerçekçioğlu'nun gittiğini söyleyen Kıyak, bu yıl 4 satışın daha olacağını kaydederek, "Bunların biri Karacabey işletmemizin, 3 tane de İstanbul Veliefendi'de elit tay satışı yapacağız" dedi.

            AFET FIRSATÇISINA GEÇİT YOK
            PTTAVM.COM afet fırsatçıları için devreye giriyor. Yangın olaylarında hortum, yangın söndürme tüpü ve eldiven; dolu yağışlarında branda; depremde battaniye, mont gibi ürünlerde oluşan fahiş fiyat fırsatçılarına online yolla engel olunacak. PTTAVM. com Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu, "Oluşturacağımız sistemle fahiş yükselişleri kontrol altına almış olacağız. Hiçbir üründe ani fiyat artışına müsamaha göstermeyeceğiz. Eğer bir satıcımız ani bir fiyat artırımına giderse, bu satıcımız hakkında gerekli birimlere bildirimimizi yapacağımız gibi, bu satıcıyı kara listeye de alacağız" dedi.

            100 ÜRÜNDEN 6'SI UYGUNSUZ
            Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda 9 ayrı kuruluş tarafından yapılan piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri kapsamında geçen yıl 187 bin 127 parti ürün denetlenirken, bu ürünlerden 10 bin 480'inin uygunsuz, bin 335'inin ise güvensiz olduğu tespit edildi. Güvensiz bulunan partilerin oranı yüzde 5.6, uygunsuz bulunanların oranı da yüzde 1 olarak belirlendi. Geçen yıl en çok denetlenen ürün grupları, gıda maddeleri ve gıda ile temas eden madde ve malzemeler, kimyevi ve organik gübreler, yem, elektrikli ekipmanlar ve asansörler oldu.
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            Haberler Ekonomi YHT'lerde günlük sefer 40’a çıktı (Ekonomi haberleri)
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