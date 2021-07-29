Devlet hemen karşılıksız olarak 8.000 liradan fazla nakit destek sağlıyor, işte o şartlar... Geri ödemesi olmadan alıyorsunuz

Doğum Parası Yardımı Nasıl Yapılır?

1300 TL'ye varan doğum parası yardımı ödemesi, devlet doğrultusundan her anneye veriliyor. Bu ödeme, karşılıksız ve geri ödemesiz olarak veriliyor. Tabi, bu yardımdan yararlanabilmek amacıyla yazılı müracaat yapılması gerekiyor. Ayrıca, bireysel olarak sağlanması gereken birtakım şartlar da mevcut.Yenidoğanın Nüfus Müdürlüğü'ne kayıtlı olması koşulu var.Bebek, Nüfus Müdürlüğü'ne kayıt ettirildikten sonra, 1300 TL'ye kadar olan doğum parası yardımı ödemesi amacıyla müracaat yapılabilir. Başvuruları, nüfus kayıt işlemleri esnasında basitçe yapabilirsiniz. Ayrıca, Sosyal Yardım ve Dayanışma Vakfı'na yenidoğan yardımı amacıyla de müracaat gerçekleştirmek mümkün.