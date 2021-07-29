Devlet hemen karşılıksız olarak 8.000 liradan fazla nakit destek sağlıyor, işte o şartlar... Geri ödemesi olmadan alıyorsunuz

Devlet vatandaşlara karşılıksız olarak desteklerini sürdürüyor. Çalışan annelerin daha huzurlu bir şekilde iş hayatına dönebilmesi ve en azından çocuklarının esas gereksinimlerini karşılayabilmesi amacıyla devlet destekli yardımlar ödenir. Sosyal Emniyet Kurumuna sigortalı olarak bildirilen bayan çalışanların doğum yapması durumunda sosyal yardımlar amacıyla başvurmasının önü açılmıştır. Doğum parası yardımı çalışma haline bakılmaksızın bütün T.C vatandaşı bayanlara doğum durumunda verilir. Tek seferlik ve geri ödemesiz olarak oluşturulan yardım kapsamında annenin sahip bulunduğu çocuk sayısına göre ödeme yapılmaktadır. Peki, bu sosyal yardımlardan kimler yararlanabilir? Şartları nelerdir?
İlk Çocuğa 300 TL Ödeme Desteği
Devlet, ailelere sosyal destek ödemesi kapsamında, ilk çocuğunu doğuran annelere 300 TL karşılıksız olarak ödeme yapıyor. 2015 senesinin Mayıs ayından sonra doğan başka kardeş amacıyla ise 400 TL, daha çok çocuğu olan ailelere ise 600 TL destek sağlanıyor.
Doğum Parası Yardımı Nasıl Yapılır?
1300 TL'ye varan doğum parası yardımı ödemesi, devlet doğrultusundan her anneye veriliyor. Bu ödeme, karşılıksız ve geri ödemesiz olarak veriliyor. Tabi, bu yardımdan yararlanabilmek amacıyla yazılı müracaat yapılması gerekiyor. Ayrıca, bireysel olarak sağlanması gereken birtakım şartlar da mevcut.Yenidoğanın Nüfus Müdürlüğü'ne kayıtlı olması koşulu var.Bebek, Nüfus Müdürlüğü'ne kayıt ettirildikten sonra, 1300 TL'ye kadar olan doğum parası yardımı ödemesi amacıyla müracaat yapılabilir. Başvuruları, nüfus kayıt işlemleri esnasında basitçe yapabilirsiniz. Ayrıca, Sosyal Yardım ve Dayanışma Vakfı'na yenidoğan yardımı amacıyla de müracaat gerçekleştirmek mümkün.